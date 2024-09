La hija de Yuyito González, y la relación de su madre con Javier Milei

“Si tuviera algo para decir lo diría puertas para adentro, en la intimidad”, aclaró, quien reconoció que fue “extraño” el primer encuentro con el Presidente: “Es una cosa muy extraña, pero traté de naturalizarlo. El haber nacido en una familia conocida me hizo naturalizar la fama”.

Y siguió: “Mi hermano es mejor amigo de Javier, yo todavía no fui a Olivos. Me han invitado, pero todavía no pudimos cuadrar agenda”, detalló Brenda, quien pudo mantener una conversación con Milei.

Más de su relación con Milei

Fue entonces que aprovechó para hacerle una consulta sobre sus finanzas aprovechando que el mandatario es economista: “Le pregunté qué hacer con mis ahorros. Como es economista dije ‘bueno, vamos a sacarle la data’'. Igual estoy muy en mi mundo, siento que está sucediendo esto en paralelo”.

En ese marco, le consultaron sobre sus relaciones y la separación del conductor Cris Vanadía, en medio de una supuesta infidelidad con Coty Romero. “Lo amo con todo mi corazón, no se supera de un día para el otro una relación de casi cinco años. Todavía estoy transitando una etapa que no me doy lugar de conocer a nadie, estaba muy triste y todavía estoy tratando de ser la Brenda de antes”, concluyó.