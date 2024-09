Karina Milei llamó a Susana Giménez para que pospusiera su regreso

De visita en el programa de streaming Sería Increíble (OLGA), Susana habló con Damián Betular, quien le consultó los motivos por los que no estrenará este domingo sino el del 22 de septiembre.

Susana Giménez Karina Milei.jpg

"No es que no quiero volver, no puedo. Llamaron del Gobierno, llamó la señora Karina Milei y habló con (Federico) Levrino, el productor del programa, y le dijo 'el Presidente y yo queremos pedirles perdón pero ustedes van a debutar y hay cadena nacional'. Porque el Presidente va a dar el presupuesto anual y va a ser largo", comenzó diciendo Giménez. Y siguió: "Está bien que sea a la noche porque la gente ya está en la casa y lo puede escuchar tranquilo. Y qué se le va a hacer. Por algo será".

Por otro lado, Betular también le consultó si estaría interesada en entrevistar al presidente en su programa. “Sí, yo creo que sí. Antes de empezar el programa, yo ya había hablado dos veces con él. Llamó para venir. Y yo le dije que no estaba en el aire todavía y que no sabía mucho de política, entonces quería ver un poco lo que hacía y después hacerle una nota”, respondió Su.

Como era de esperar, también le pidieron opinión sobre el noviazgo de Yuyito González con Javier Milei. "¿Te sorprendió?", le dijeron. "No, se ve que es enamoradizo el Presi", contestó Susana, e hizo reír a todos con su ocurrencia. "La verdad es que son cosas de él -añadió-. Y el amor es el amor...".

yuyito gonzalez javier milei.jpg

Uno de los noteros le planteó a Susana cómo iba a ser su entrevista con el Presidente y acotó: "¿Viste que en la entrevista que le hizo Yuyito se dio un coqueteo, un ida y vuelta?". "¡Sí, un levante se hizo la Yuyo!", exclamó la conductora. Y ante la pregunta acerca de cómo imagina que será su entrevista con Javier Milei en el programa, respondió: "Es el presidente de la República. Yo tendría que estudiar un poco las cosas que va a hacer y lo que presentará el 15 (de septiembre), que es el Presupuesto Nacional".

"¿Qué opinás del Presidente?", quisieron saber los noteros. "Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte". Ante la observación de que Javier Milei "grita", Susana se plantó: "Eso es cosa de él. Grita porque es calentón, pero ya se va a acostumbrar".

Dicho eso, Susana Giménez disparó sin dudar un instante: "Si yo fuera Presidente y hubiera encontrado el Gobierno como estaba, también gritaría. Y lloraría. Más que gritar, lloraría".