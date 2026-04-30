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Mundial 2026: Julián Álvarez, ¿llega tras su lesión?

Los estudios médicos descartaron lesión ósea y muscular. De esta manera Julián Álvarez estará a disposición en la Selección Argentina.

30 de abril 2026 · 11:02hs
Mundial 2026: Julián Álvarez, ¿llega tras su lesión?

La lesión que sufrió Julián Álvarez en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa encendió la alarma en la Selección Argentina de Fútbol. El delantero sufrió un fuerte golpe y torcedura en el tobillo izquierdo durante el encuentro ante Arsenal.

La Araña tuvo que abandonar el campo a los 77 minutos. En su lugar ingresó Álex Baena, y aunque posteriormente Diego Simeone intentó llevar calma, este escenario generó preocupación en el cuerpo técnico de la Scaloneta.

Julián Álvarez se retiró con una molestia. 

Con un gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid empató ante Arsenal por la ida de las semis

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Estudios descartan lesión de gravedad en Julián Álvarez

Los estudios médicos realizados este jueves transmitieron tranquilidad en la Albiceleste. Tras los primeros estudios, se constató que Álvarez no sufrió ni lesión ósea ni muscular. De esta manera, el exfutbolista de River Plate y Manchester City podrá estar en la vuelta de las semis en Londres ante Arsenal tal como lo adelantó Diego Simeone después del empate entre el Colchonero y el conjunto Británico.

“Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Le harán una prueba para ver lo que tiene. Esperemos que sea lo menos posible, pero soy optimista de que estará para el próximo encuentro”, dijo SImeone, en conferencia de prensa el entrenador.

Aunque el temor pasó, lo cierto es que tanto Atlético de Madrid como la Selección Argentina seguirán de cerca la evolución de Álvarez. Con el inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá a poco más de 40 días, el jugador se posiciona como una de las figuras para la cita.

Julián Álvarez Selección Argentina Mundial 2026 Champions League
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