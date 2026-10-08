Wanda Nara y Mauro Icardi se divorciaron: la Justicia rechazó el reclamo económico.

El Tribunal de Milán disolvió el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Desestimó el pedido de 250.000 euros mensuales y la pensión por divorcio.

El Tribunal de Milán disolvió el matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi y rechazó los principales reclamos económicos presentados por la empresaria en el marco del divorcio. La resolución desestimó el pedido de una manutención conyugal de 250.000 euros mensuales y también la solicitud de una pensión por divorcio.

El futbolista compartió en sus redes sociales los fundamentos de la sentencia y celebró la decisión judicial, que además dispuso que Nara deberá reintegrarle dos tercios de las costas del proceso.

La Justicia rechazó la manutención y la pensión por divorcio

En su publicación, Icardi explicó que el tribunal consideró que su expareja cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente, por lo que no correspondía otorgarle la manutención conyugal que había solicitado.

“También rechazó su pedido de pensión por divorcio”, agregó el delantero al resumir los alcances de la resolución.

Otro de los puntos analizados por la Justicia fue el argumento de Nara, quien sostuvo que durante el matrimonio había sacrificado su carrera profesional debido a las exigencias de la vida familiar y al cuidado de sus dos hijas menores.

Según el texto del fallo difundido por Icardi, ese planteo no fue probado. La resolución también señaló que la notoriedad de la empresaria estuvo vinculada con su matrimonio con el futbolista, quien se desempeñó como jugador y capitán del Inter de Milán, y consideró que su actividad profesional se expandió durante ese período.

Icardi celebró la resolución y explicó por qué eligió Italia

El futbolista también se refirió a la elección de Italia como sede judicial para tramitar el divorcio y sostuvo que buscaba que las pretensiones económicas fueran evaluadas bajo ese sistema legal.

“Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”, expresó en su publicación.

Además, destacó que el tribunal condenó a Nara a reintegrarle dos tercios de las costas del juicio, otro de los puntos incluidos en la sentencia.

Al cerrar su mensaje, Icardi manifestó su satisfacción por el resultado del proceso y por el comienzo de una nueva etapa personal. “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”, escribió.

Continúa otro proceso judicial por los bienes

La publicación del delantero también hizo referencia a una causa que continúa en Milán y en la que solicita la nulidad de la transferencia de inmuebles de su patrimonio, además de la restitución de esos bienes.

“Ese reclamo sigue su curso”, aclaró Icardi, al diferenciar ese expediente del proceso de divorcio cuya resolución fue difundida en redes sociales.

De esta manera, si bien el tribunal disolvió el matrimonio y resolvió los reclamos económicos mencionados, la disputa judicial vinculada con los inmuebles todavía permanece abierta.