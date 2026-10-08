Uno Entre Rios | Show | Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi se divorciaron: la Justicia rechazó el reclamo económico

El Tribunal de Milán disolvió el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Desestimó el pedido de 250.000 euros mensuales y la pensión por divorcio.

8 de octubre 2026 · 21:36hs
Wanda Nara y Mauro Icardi se divorciaron: la Justicia rechazó el reclamo económico.

Wanda Nara y Mauro Icardi se divorciaron: la Justicia rechazó el reclamo económico.

El Tribunal de Milán disolvió el matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi y rechazó los principales reclamos económicos presentados por la empresaria en el marco del divorcio. La resolución desestimó el pedido de una manutención conyugal de 250.000 euros mensuales y también la solicitud de una pensión por divorcio.

El futbolista compartió en sus redes sociales los fundamentos de la sentencia y celebró la decisión judicial, que además dispuso que Nara deberá reintegrarle dos tercios de las costas del proceso.

La Justicia rechazó la manutención y la pensión por divorcio

En su publicación, Icardi explicó que el tribunal consideró que su expareja cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente, por lo que no correspondía otorgarle la manutención conyugal que había solicitado.

“También rechazó su pedido de pensión por divorcio”, agregó el delantero al resumir los alcances de la resolución.

Otro de los puntos analizados por la Justicia fue el argumento de Nara, quien sostuvo que durante el matrimonio había sacrificado su carrera profesional debido a las exigencias de la vida familiar y al cuidado de sus dos hijas menores.

Según el texto del fallo difundido por Icardi, ese planteo no fue probado. La resolución también señaló que la notoriedad de la empresaria estuvo vinculada con su matrimonio con el futbolista, quien se desempeñó como jugador y capitán del Inter de Milán, y consideró que su actividad profesional se expandió durante ese período.

Icardi celebró la resolución y explicó por qué eligió Italia

El futbolista también se refirió a la elección de Italia como sede judicial para tramitar el divorcio y sostuvo que buscaba que las pretensiones económicas fueran evaluadas bajo ese sistema legal.

“Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”, expresó en su publicación.

Además, destacó que el tribunal condenó a Nara a reintegrarle dos tercios de las costas del juicio, otro de los puntos incluidos en la sentencia.

Al cerrar su mensaje, Icardi manifestó su satisfacción por el resultado del proceso y por el comienzo de una nueva etapa personal. “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”, escribió.

Continúa otro proceso judicial por los bienes

La publicación del delantero también hizo referencia a una causa que continúa en Milán y en la que solicita la nulidad de la transferencia de inmuebles de su patrimonio, además de la restitución de esos bienes.

“Ese reclamo sigue su curso”, aclaró Icardi, al diferenciar ese expediente del proceso de divorcio cuya resolución fue difundida en redes sociales.

De esta manera, si bien el tribunal disolvió el matrimonio y resolvió los reclamos económicos mencionados, la disputa judicial vinculada con los inmuebles todavía permanece abierta.

Wanda Nara Mauro Icardi Justicia
Noticias relacionadas
ayan presenta artleta groove en el centro cultural juan l. ortiz

Ayán presenta Artleta Groove en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

todo lo que se puede hacer en parana este fin de semana

Todo lo que se puede hacer en Paraná este fin de semana

Daniela Spalla: debut en Lollapalooza y una nueva etapa musical

Daniela Spalla debutará en Lollapalooza Argentina 2027

la vela puerca celebra 30 anos y encuentra nuevas formas de estar cerca de su publico

La Vela Puerca celebra 30 años y encuentra nuevas formas de estar cerca de su público

Ver comentarios

Lo último

Ecoaliados incorporó 10 escuelas y ya suma 32 instituciones educativas en Paraná

Ecoaliados incorporó 10 escuelas y ya suma 32 instituciones educativas en Paraná

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

El golf tendrá una jornada solidaria a beneficio de la Fundación Crisálida

El golf tendrá una jornada solidaria a beneficio de la Fundación Crisálida

Ultimo Momento
Ecoaliados incorporó 10 escuelas y ya suma 32 instituciones educativas en Paraná

Ecoaliados incorporó 10 escuelas y ya suma 32 instituciones educativas en Paraná

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

El golf tendrá una jornada solidaria a beneficio de la Fundación Crisálida

El golf tendrá una jornada solidaria a beneficio de la Fundación Crisálida

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

Policiales
Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

CAME entregó a León XIV un documento con demandas para las pymes argentinas

CAME entregó a León XIV un documento con demandas para las pymes argentinas

Paraná: finalizaron las obras y el servicio de agua volverá de forma gradual en la zona sur

Paraná: finalizaron las obras y el servicio de agua volverá de forma gradual en la zona sur

Castración y vacunación antirrábica: el operativo municipal llega a cinco barrios de Paraná

Castración y vacunación antirrábica: el operativo municipal llega a cinco barrios de Paraná

Dejanos tu comentario