El histórico cantante de Queen murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años. Su talento, su potencia vocal y su personalidad sobre el escenario lo convirtieron en una leyenda de la música

Este martes 24 de noviembre se cumplen 35 años de la muerte de Freddie Mercury, el inolvidable cantante y líder de Queen, cuya voz y presencia escénica lo convirtieron en una de las figuras más importantes de la historia del rock mundial.

Nacido el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, con el nombre de Farrokh Bulsara, Mercury encontró en la música el camino para construir una carrera extraordinaria. En 1970 formó Queen junto al guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. Más tarde se incorporó John Deacon, con quien terminaron de conformar una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

Freddie Mercury. Foto: Internet

Con una combinación de rock, teatralidad y experimentación musical, el grupo alcanzó reconocimiento internacional. Canciones como Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Somebody to Love, Don't Stop Me Now y We Will Rock You se transformaron en clásicos que todavía atraviesan generaciones.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue la presentación de Queen en el festival Live Aid, el 13 de julio de 1985, en el estadio de Wembley. Con una actuación de aproximadamente 20 minutos, Mercury logró una conexión extraordinaria con el público y protagonizó una de las presentaciones más celebradas de la historia del rock.

El 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte, el músico comunicó públicamente que tenía sida. Falleció el 24 de noviembre en su residencia de Londres, a causa de una bronconeumonía relacionada con la enfermedad. Tenía 45 años.

A más de tres décadas de su partida, Freddie Mercury sigue presente. Su manera de interpretar, su libertad artística y su capacidad para convertir cada canción en una experiencia compartida mantienen vigente el legado de un artista que hizo de la música un lenguaje universal.