Fiscalía formalizó el pedido de remisión a juicio contra Yamil Alexander José Cabrera por el crimen de Jazmín González, ocurrido en octubre de 2025 en Bajada Grande

La querella formalizó el pedido de remisión a juicio contra Yamil Alexander José Cabrera por el crimen de Jazmín González, ocurrido en octubre de 2025 en Bajada Grande

La querella formalizó el pedido de remisión a juicio contra Yamil Alexander José Cabrera por el crimen de Jazmín González, ocurrido en octubre de 2025 en Bajada Grande

La Fiscalía, con adhesión de la querella particular, formalizó el requerimiento de remisión a juicio por jurado contra Yamil Alexander José Cabrera por el ataque a balazos ocurrido el 19 de octubre de 2025 en la ciudad de Paraná. La víctima, Jazmin Ayesha González, de 16 años, falleció tras recibir un disparo en la cabeza mientras circulaba como acompañante en una motocicleta.

El fiscal Laureno Dato, con adhesión de los abogados querellantes Boris Cohen y Pablo Minetti, solicitó formalmente ante la Jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Dra. Marina E. Barbagelata, la remisión a juicio del Legajo Nº 302.229.

Al darse por agotada la Investigación Penal Preparatoria (IPP), la acusación privada ratificó los cargos contra Yamil Alexander José Cabrera (20 años), imputado como el autor del disparo que terminó con la vida de Jazmín Ayesha González (16 años).

Los antecedentes y la reconstrucción del hecho

De acuerdo con la acusación presentada en la causa, los hechos sucedieron la madrugada del domingo 19 de octubre de 2025, alrededor de las 04:20 hs., en el Barrio Bajada Grande de la capital entrerriana.

El altercado fatal tuvo su origen previo en una discusión entre jóvenes a la salida de un evento realizado en calle E del mismo barrio. En ese marco, la víctima Jazmín González circulaba como acompañante a bordo de una moto Keller 110 cc gris guiada por Julián Jonathan Leonel Manrique. A la par transitaba un segundo rodado, una Honda Biz 110 cc roja conducida por Facundo Montenegro, en la cual viajaba Yamil Cabrera como acompañante.

Al llegar a la intersección de Cortada "G" y Cortada "A", las motocicletas fueron interceptadas por Ramiro Benjamín Sosa (15 años), quien intentó agredir a golpes de puño a Cabrera. En ese instante, Cabrera extrajo de sus pertenencias un revólver calibre .38 que portaba sin autorización legal y abrió fuego.

Tras realizar un primer disparo contra Sosa que no logró impactarlo, Cabrera continuó efectuando detonaciones en la vía pública a corta distancia del vehículo donde se desplazaba González. Uno de los proyectiles impactó directamente en la región frontal derecha sobre el ojo de la menor, provocando su desvanecimiento e inmediata caída sobre el asfalto.

Jazmín González fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció a los pocos minutos a causa de la gravedad de la lesión, diagnosticándose su deceso por "destrucción de masa encefálica por pasaje de proyectil único disparado por arma de fuego".

Ataque continuado contra la multitud

El escrito acusatorio resalta que, tras herir de muerte a la adolescente, tanto Cabrera como el conductor Manrique continuaron ejecutando disparos de arma de fuego hacia un numeroso grupo de personas que les arrojaba piedras, actuando con pleno conocimiento del riesgo que ello representaba para la vida de los vecinos.

Las pruebas fundamentales del caso

El pedido sostuvo que la responsabilidad del imputado se encuentra acreditada mediante un conjunto sólido de evidencias. El 21 de octubre de 2025, durante un allanamiento en la vivienda de Cabrera ubicada en calle Anselmi (Casa 7, Paraná), la División Homicidios secuestró un revólver calibre .38 Largo, marca Amadeo Rossi. El Informe Técnico Pericial Balístico Nº 330/2025 confirmó que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima fue disparado por esa misma arma.

Las filmaciones de las cámaras de seguridad de vecinos de la zona muestran el desplazamiento de los rodados, la agresión con piedras y la secuencia en que el acompañante de la moto (con buzo negro) gira hacia atrás para efectuar los disparos, observándose la caída de la joven y las detonaciones posteriores.

Por otra parte numerosos testigos presenciales y allegados —entre ellos Ramiro Sosa, Facundo Montenegro y Carolina Sandoval— identificaron de manera directa a Cabrera como el autor de las detonaciones.

Se incorporaron, al legajo el informe del Cuerpo Médico Forense, el acta de defunción y los registros de modulaciones al 911.

Calificación legal y elevación a juicio

La conducta endilgada a Yamil Cabrera fue calificada jurídicamente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor (por la muerte de Jazmín González), homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en carácter de coautor (en concurso real, por las ráfagas dirigidas al grupo de vecinos) y portación ilegal de arma de guerra (en concurso real).

Con la etapa preparatoria concluida, la querella solicitó a la Jueza de Garantías que cite a la audiencia de control de acusación (art. 405 del CPP de Entre Ríos) a los fines de remitir la causa a Juicio por Jurados (conforme a la Ley 10.746 y modif. 11.222). Asimismo, anticiparon que solicitarán una pena de cumplimiento efectivo, reservándose la pretensión de requerir una condena más severa que la formulada por el Ministerio Público Fiscal

La acusación sostiene que la materialidad y la responsabilidad del acusado se encuentran plenamente acreditadas mediante evidencias objetivas, registros fílmicos, peritajes balísticos y testimonios concordantes. Finalmente, la parte querellante solicitó que se celebre la audiencia de control correspondiente para avanzar con el proceso judicial y aplicar una condena de cumplimiento efectivo.