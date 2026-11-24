La iniciativa presentada por Rogelio Frigerio entró en el Senado este martes. Además, establece la posibilidad de fijar la fecha de las elecciones.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, envió este martes a la Legislatura provincial un proyecto que lo autoriza a desdoblar las elecciones o a unirlas con las nacionales.

La iniciativa, además, suspende las PASO a nivel local y deja a decisión del Poder Ejecutivo, el poder llamar a elecciones en junio o efectuarse en octubre, con las presidenciales.

En el caso de desdoblar, Entre Ríos se sumará a una lista en la que ya se encuentran: Neuquén, Tucumán, Santa Fe y Salta. También Chubut y Corrientes, únicamente legislativa provincial y Misiones, Río Negro, Mendoza, Tierra del Fuego y Chaco.

Detalles del proyecto enviado por Rogelio Frigerio

En cuanto a la votación en la Legislatura provincial, el gobierno de Frigerio cuenta con los votos necesarios para su aprobación. Primero, pasará por el Senado en donde posee ocho apoyos seguros más dos de los monobloques que se separaron del peronismo.

Luego en Diputados, Frigerio tiene mayoría simple y el respaldo de las bancadas libertarias.

La cuestión terminará de resolverse el 27 de enero del año que viene, ya que, ese miércoles será el último día que el gobernador tendrá para convocar a elecciones en forma desdoblada. Si se pasa de esa fecha, los comicios deberán ir junto con los nacionales, el 24 de octubre de 2027.

Las ideas principales

-Suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): los partidos y frentes definirán la oferta electoral.

-Cambia la fecha de las elecciones generales de cargos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno: deberán llevarse a cabo “el primer domingo de junio del año 2027, o bien en forma simultánea con las elecciones generales nacionales”.

-Esto última implica una modificación en relación al Código Electoral que se aprobó en el 2024. Allí se resolvió que la jornada de votación, si se opta por un desdoblamiento, sería el último domingo de junio.

-Los frentes partidarios tendrán hasta el 8 de marzo para dar a conocer su conformación ante el Tribunal Electoral. Diez días después tendrán que postular a quienes competirán en las elecciones.

-“La selección de los candidatos/as para las elecciones generales de 2027 será competencia exclusiva y excluyente de los partidos políticos y alianzas electorales, quienes deberán realizar sus nominaciones conforme a sus respectivas cartas orgánicas, estatutos y reglamentos internos”, detalla la iniciativa.

-La elección en Entre Ríos se hará por primera vez con boleta única de papel (BUP).

-Establece un máximo para los aportes individuales: el tope se fijó en 40 juristas. La unidad tribunalicia hoy cotiza en $98.173,43. El máximo estará alrededor de los $4 millones.