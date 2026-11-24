Los equipos de Salud de la Municipalidad d Paraná realizaron tareas de vacunación, desparasitación y tratamiento de la sarna en la Toma Nueva.

La Municipalidad de Paraná atiende mascotas en zonas afectadas por la crecida del río.

La Municipalidad de Paraná brinda atención a mascotas en zonas afectadas por la crecida del río. En este marco, los equipos de Salud realizaron tareas de vacunación, desparasitación y tratamiento de la sarna en el sector de barrio la Toma Nueva de la capital entrerriana.

La iniciativa “forma parte de las acciones territoriales que desarrolla la gestión de Rosario Romero para acompañar a los vecinos de las zonas más afectadas por la crecida del río, acercando los servicios municipales a sus hogares”, indicó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

En ese marco, explicó que “en contextos de crecida del río, las condiciones de humedad, el desplazamiento de animales y la alteración de su entorno pueden favorecer la proliferación de parásitos y la transmisión de enfermedades, por eso el abordaje territorial resulta fundamental para facilitar el acceso a la atención veterinaria, reducir los riesgos sanitarios y garantizar el cuidado integral de la comunidad”.

En ese marco, la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, detalló que “se realizó un operativo casa por casa en la zona más afectada, que incluyó la vacunación, desparasitación y tratamiento de la sarna de las mascotas”.

La intervención “apunta a prevenir enfermedades, promover el bienestar animal y proteger la salud de las familias ante la contingencia hídrica”, precisó la funcionaria.