En medio de un fuerte revuelo, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA decidió suspender el homenaje al exlíder del ERP Mario Santucho.

En medio de un fuerte revuelo, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) decidió este martes suspender el homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Santucho, una figura resistida por su rol en la lucha armada durante los años 70.

La resolución la tomó durante un congreso extraordinario, por lo que la casa de estudios canceló el evento que se iba a realizar el 10 de diciembre con la colocación de un cuadro-escultura con el rostro del líder revolucionario desaparecido en dictadura en el patio interno "Indio Solari" de la sede de la facultad en Constitución.

En reemplazo del homenaje -que había sido propuesto por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología y presentada formalmente ante el Consejo Directivo por la agrupación estudiantil La Mella vinculada al partido Patria Grande- la facultad convocó a "una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970, que contará con la participación de especialistas que expresen la más amplia pluralidad de perspectivas disciplinares, teóricas, políticas e ideológicas".

La resolución emitida por el que se dejó sin efecto el tributo a Santucho resolvió “reforzar el compromiso inclaudicable e irrestricto de la facultad con los valores y el sistema democratico, así como con las políticas de memoria, verdad y justicia”.

Entre los considerandos de la nueva resolución se dispuso "una revisión de lo decidido" el pasado 27 de octubre en una reunión del Consejo Directivo al advertir que "la cuestión sometida a tratamiento sobre tablas no fue objeto de debate suficiente", por lo que se instó a "reconsiderar la medida adoptada”.

Aclaración de la facultad

En tanto, la Facultad de Ciencias Sociales aclaró que la actividad en torno a Santucho no supone una reivindicación de la metodología violenta utilizada por la organización guerrillera durante los años en que estuvo activa. En ese sentido, el documento también aclaró que "la reflexión en torno a la relevancia histórica de una figura o una organización política no debe suponer la adhesión institucional a sus concepciones, objetivos o prácticas, ni forma parte de las políticas de memoria que la Facultad ha impulsado desde su creación”.

Y al respecto agregó “que resulta fundamental distinguir con claridad entre la realización de un homenaje institucional y la promoción de espacios académicos de reflexión y debate sobre dichas trayectorias y sus implicancias históricas”.

Por último, la resolución destacó “que el Estatuto Universitario consagra la más amplia libertad de investigación y expresión, sin desentenderse de los problemas sociales, políticos e ideológicos a los que estudia científicamente”. Y explicó “que el abordaje académico y riguroso de los acontecimientos que tuvieron lugar en las décadas de 1960 y 1970 requiere considerar la complejidad y diversidad de áreas y aspectos que influyeron en el período de acuerdo con los campos de estudio, formación e investigación que le son propios a esta Facultad”.