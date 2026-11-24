Mercado Pago amplió su oferta financiera con el lanzamiento de nuevos seguros digitales de hogar y comercio emitidos por Chubb Seguros Argentina.

La empresa Mercado Pago anunció la ampliación de su ecosistema de servicios financieros en la Argentina con el lanzamiento de dos nuevos productos: Seguros de Hogar y Seguros de Comercio.

Las pólizas, emitidas por la compañía Chubb Seguros Argentina, están diseñadas para cotizarse, contratarse, abonarse y gestionarse de manera 100% digital desde la aplicación, las 24 horas del día y sin necesidad de inspecciones presenciales.

La nueva propuesta de Mercado Pago

La iniciativa apunta a reducir la brecha de protección en el país. Según un relevamiento interno realizado por la firma, actualmente apenas el 12% de los hogares argentinos cuenta con una póliza activa, mientras que en el sector comercial la cobertura alcanza solo a dos de cada 10 negocios (21%).

El Seguro de Hogar está disponible tanto para propietarios como para inquilinos, con valores que arrancan en los $19.000 mensuales y escalan hasta los $115.000 para propiedades que superan los 250 metros cuadrados. Las alternativas se adaptan según las dimensiones de la vivienda (1, 2, 3 ambientes o más).

Por su parte, el Seguro de Comercio ofrece planes desde $7.000 por mes orientados a emprendedores y pequeños negocios, segmentados en cinco perfiles específicos:

+ Local a la calle.

+ Emprendimiento desde el hogar.

+ Oficios y servicios.

+ Carrito fijo.

+ Carrito móvil.

Más detalles

Dependiendo del plan seleccionado, las pólizas contemplan cobertura ante incendio, robo de mercadería y bienes, responsabilidad civil, daños en equipos electrónicos, rotura de cristales y gastos extraordinarios. En el caso particular de quienes trabajan en oficios o con carritos, se suma además la protección contra robo en la vía pública.

Como beneficio adicional, ambas líneas incluyen un servicio de asistencias de hasta $1 millón anual para urgencias o instalaciones programadas de plomería, electricidad, cerrajería y gas.

Todo el proceso cuenta con el acompañamiento de Mago, el asistente virtual de la plataforma, y ante un eventual siniestro el trámite se inicia y sigue desde el teléfono, acreditándose la indemnización directamente en la cuenta digital.

Cómo contratar el seguro desde la app

Ingresar a la sección Seguros y asistencias dentro de la aplicación de Mercado Pago. Seleccionar la opción deseada: Seguro de Hogar, Seguro de Comercio o Seguro de Oficio.

Confirmar la dirección, el tipo de propiedad o negocio y los metros cuadrados de superficie.

Elegir el plan y confirmar la operación. La póliza se emite en segundos de forma digital y el débito se realiza mensualmente desde el saldo de la cuenta.