Wanda Nara lanzó duras declaraciones contra Mauro Icardi y lo dejó en la cuerda floja con el Galatasaray

“Hace muchos años que quiere dejar su carrera. Mucho no le importa y no es su prioridad. Lo tuve que convencer de firmar con el club de Turquía. Tuvo un momento depresivo muy grande en París donde lo ayudé yo y amigos míos”, declaró la empresaria, dejando entrever que Icardi no tenía voluntad de seguir en el fútbol y que fue ella quien lo empujó a cerrar su actual contrato.

Wanda también aseguró que, en ese entonces, puso como condición para continuar la relación que el delantero firmara con el Galatasaray. “Después, cuando salió campeón, me agradeció. Es mi familia y lo volvería a hacer”, afirmó. Sin embargo, dejó en claro que el vínculo está hoy completamente roto.

Desde el entorno de Icardi deslizan que las declaraciones de Nara forman parte de una estrategia para perjudicar al futbolista, acusándola de intentar “destruirlo” emocional y públicamente. Por su parte, la mediática insiste en que el jugador actúa por despecho, ya que fue ella quien decidió terminar la relación.

En medio del escándalo y a pocos meses de su posible regreso a las canchas, las palabras de Wanda Nara vuelven a colocar a Mauro Icardi en el ojo del huracán y en una posición incómoda ante el Galatasaray, club que apostó por él pese a su delicado estado físico.