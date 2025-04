El Villano contó que tiene HIV y su ex pareja negó haber tenido una relación con él.

"Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo porque siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios", dijo en primer lugar el cantante de música tropical y ex pareja de Catalina Gorostidi.

El Villano contó que tiene HIV: "No sé cómo me contagié y no sé a qué personas contagié"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Villano (@elvillanoar)

"La verdad que me sentía muy bien, en el mejor momento de mi vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado", continuó.

"Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos los del HIV. Y todo me salió bien, pero HIV positivo. No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos", explicó.

Cata Gorostidi se desligó de El Villano tras su diagnóstico de HIV: qué dijo la ex Gran Hermano

Luego de un paso turbulento por la casa de Gran Hermano, Catalina Gorostidi volvió a ser noticia, pero esta vez fuera del juego. La mediática utilizó sus redes sociales para salir a aclarar rumores que comenzaron a circular tras el impactante anuncio de Jonathan Müller, conocido popularmente como El Villano, quien reveló en un emotivo video que padece HIV.

"Paso por acá porque me están llegando millones de mensajes y quiero aclarar una sola cosa", comenzó diciendo Gorostidi en sus historias de Instagram. Luego, se refirió directamente al cantante: "Con respecto a El Villano y la enfermedad que confesó que padece, creo que hay que respetarlo. Tiene mucha valentía y le deseo de todo corazón que esté muy bien". A su vez, aprovechó el espacio para dejar un mensaje de concientización: "Siempre acuérdense que hay que tener relaciones sexuales con protección".

Sin embargo, la parte más contundente de su descargo llegó cuando desmintió cualquier tipo de relación sentimental con el artista. "Estoy leyendo por todos lados 'el ex de Cata Gorostidi', y no, yo nunca estuve con El Villano, ni siquiera le llegué a dar un beso", sostuvo con firmeza. "Solamente hicimos un videoclip juntos. Me pareció un chico lindo, pero lo vi literalmente dos veces en mi vida. Nunca pasó absolutamente nada, nunca fue mi novio, nunca salí con él", remarcó para despejar todo tipo de especulaciones.

La colaboración a la que Catalina hizo referencia fue para el videoclip de "Mi cuerito", uno de los lanzamientos de El Villano, que contó con su participación como protagonista femenina. Este trabajo audiovisual, fue una breve colaboración artística y, según lo que expresó la ex Gran Hermano, no derivó en ningún tipo de vínculo sentimental posterior.

Además, Gorostidi aprovechó la ocasión para hacer una crítica sobre el accionar de Müller durante el repechaje del reality. Según expresó, el cantante habría intentado utilizar su participación en el videoclip como una estrategia de marketing en ese momento particular. "Sí me decepcionó bastante cuando hizo una movida de marketing en el momento del repechaje, pero nada más que eso. Yo estoy muy sana", concluyó.