Wanda contó el motivo por el que Icardi salió de Inter

Wanda Nara es la esposa de Mauro Icardi pero también es su representante. Luego del préstamo del rosarino al París Saint Germain, habían pasado unos días de silencio aunque ahora decidió hablar y contó la razón por la que se desencadenó la salida del Inter de Milán.

"Dijeron que lastimé a mi esposo, el padre de mis hijos. ¿La gente piensa cuando habla? ¿Cómo puedo no querer el bien de Mauro? Es el mío también", así inició su defensa la modelo que quedó marcada como la responsable de la ruptura del vestuario del Inter y de que la dirigencia sacara del proyecto a Mauro Icardi.

A pocas horas para el cierre del mercado de pases en las principales competencias de Europa, el delantero argentino cerró su desembarco a préstamo con una opción de compra que ronda cercana a los 70 millones al Paris Saint Germain.

"Esto no es un divorcio. Mauro e Inter son como unos novios que se toman un tiempo para pensar y reflexionar", fue la extraña frase que utilizó la agente y esposa del futbolista para graficar su salida de Italia.

"Al PSG no se le podía decir que no, tienen todo para ganar. Son un club lleno de estrellas y Mauro ahora tendrá el honor de formar parte", explicó. No obstante, avisó que al final de la temporada el matrimonio elegirá cuál es la mejor opción.

Durante una extensa entrevista con Corriere della Sera, Wanda cuenta su verdad. Se desligó de romper la armonía del plantel y dio a entender que esta ruptura se produjo al no aceptar ser parte de una transferencia.

"El Inter necesitaba venderlo, pero él era el capitán y no quería abandonar el club. Fue todo una estrategia para venderlo", esbozó. Y luego, agregó: "En enero pasado se negó a ser transferido a otro equipo. Él respondió: 'Soy el capitán y no dejaré este equipo'. Allí, las relaciones se rompieron".

Aunque no quiso dar mayores detalles, dio a entender que la oferta que desechó fue la de pasar a Juventus a cambio de Gonzalo Higuaín más 50 millones de euros: "No diré el nombre del equipo. Pero el jugador vino a Milán, pero no al Inter… ".

Nara también aprovechó la oportunidad para minimizar el supuesto conflicto que le creó a su pareja con el denominado Clan Slavo (Ivan Perisic -hoy en Bayern Munich-, Marcelo Brozovic y Samir Handanovic, quien heredó la cinta de capitán). "Todo ha sido inflado. Las relaciones siempre fueron cordiales. Nunca hablé mal ni lastimé. Siempre dije la verdad", argumentó.

"No creo que me discriminen por ser mujer. Pero soy una figura que no existe: esposa y agente. Escuchar a una mujer hablar sobre fútbol es extraño. Pero las empresas siempre me han tratado con respeto e igualdad. No me gusta hablar de sexismo o racismo: los que hacen ciertas acusaciones tienen el problema", sentenció.