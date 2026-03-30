Uno Entre Rios | Ovación | Ariel Holan

Ariel Holan es el nuevo entrenador de Cerro Porteño

Tras dirigir a Rosario Central en 2025, Ariel Holan asumirá en el Ciclón, club con el que disputará la Copa Libertadores de América.

30 de marzo 2026 · 20:13hs
Ariel Holan tendrá un nuevo desafío en su carrera.

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El entrenador Ariel Holan, que salió campeón de la Liga Profesional de manera polémica con Rosario Central, tomará las riendas del primer equipo de Cerro Porteño de Paraguay. Reemplazará en el puesto al uruguayo Jorge Bava, destituido tras la derrota ante Rubio Ñu y en la previa del inicio de la Copa Libertadores.

El Ciclón debutará ante Sporting Cristal de Perú el próximo miércoles. El vínculo entre el entrenador y el equipo paraguayo tiene duración de un año.

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El antecedente de Ariel Holan

Cerro Porteño será la novena experiencia como director técnico para Holan, tras su inicio en Defensa y Justicia en 2015 y su último paso por Rosario Central, donde terminó primero en la tabla anual el año pasado y, de un día para el otro, fue decretado campeón de la Liga Profesional por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En esta última experiencia en el Canalla, dirigió 42 partidos entre 2024 y 2025, de los cuales ganó 22, empató 14 y perdió 6.

Ariel Holan Cerro Porteño Entrenador Fútbol
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