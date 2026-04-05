Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato perdió en el norte argentino y está en zona de descenso

Por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Patronato cayó como visitante 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy y quedó muy complicado.

5 de abril 2026 · 17:06hs
Patronato cae en La Tacita de Plata.

Prensa Gimnasia de Jujuy

Patronato cae en La Tacita de Plata.
Patronato marcó muy mal y el Lobo se puso en ventaja.

Prensa Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Patronato marcó muy mal y el Lobo se puso en ventaja.
Patronato necesita recuperarse.

Patronato necesita recuperarse.

Patronato perdió en el estadio 23 de Agosto. Por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional, el Negro cayó 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy. A los 17 minutos del primer tiempo, Guillermo Cosaro, de cabeza, abrió el marcador; mientras que en tiempo de descuento, Hugo Soria amplió la ventaja con un violento remate.

El Negro recibió otro duro golpe en el norte argentino y, nuevamente, cayó en zona de descenso. ¿Se irá Forestello?

Rubén Forestello le abrió la puerta a su salida.

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Con Rubén Forestello en la cuerda floja, Patronato se presenta en Jujuy

Formaciónes de Gimnasia de Jujuy y Patronato

Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Hugo Soria, Guillermo Cosaro, Juan Córdoba, Jesús Endrizzi; David Gallardo, Delfor Minervino, Francisco Molina; Francisco Maidana, Cristian Menéndez y Pablo Argañaraz. DT: Hernán Pellerano.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Tomás Attis y Franco Soldano. DT: Rubén Forestello.

Goles: 17' Cosaro (G); 90+3' Soria (G).

Expulsado: 88' Piccioni (P).

Árbitro: Federico Benítez.

Estadio: 23 de Agosto.

Patronato Gimnasia de Jujuy Primera Nacional Fútbol
Noticias relacionadas
colon goleo y es el unico puntero de la zona a

Colón goleó y es el único puntero de la Zona A

proxima estacion de patronato: el 23 de agosto, el fortin del lobo jujeno

Próxima estación de Patronato: el 23 de agosto, el fortín del Lobo jujeño

Rubén Forestello, DT de Patronato.

En Patronato el respaldo a Forestello llega su fin

un arbitro nuevo en el camino de patronato

Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Ver comentarios

Lo último

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ultimo Momento
Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Policiales
Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Dejanos tu comentario