Patronato perdió en el norte argentino y está en zona de descenso

Por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Patronato cayó como visitante 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy y quedó muy complicado.

Patronato perdió en el estadio 23 de Agosto. Por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional, el Negro cayó 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy. A los 17 minutos del primer tiempo, Guillermo Cosaro, de cabeza, abrió el marcador; mientras que en tiempo de descuento, Hugo Soria amplió la ventaja con un violento remate.