Patronato perdió en el estadio 23 de Agosto. Por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional, el Negro cayó 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy. A los 17 minutos del primer tiempo, Guillermo Cosaro, de cabeza, abrió el marcador; mientras que en tiempo de descuento, Hugo Soria amplió la ventaja con un violento remate.
Patronato perdió en el norte argentino y está en zona de descenso
Por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Patronato cayó como visitante 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy y quedó muy complicado.
El Negro recibió otro duro golpe en el norte argentino y, nuevamente, cayó en zona de descenso. ¿Se irá Forestello?
Formaciónes de Gimnasia de Jujuy y Patronato
Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Hugo Soria, Guillermo Cosaro, Juan Córdoba, Jesús Endrizzi; David Gallardo, Delfor Minervino, Francisco Molina; Francisco Maidana, Cristian Menéndez y Pablo Argañaraz. DT: Hernán Pellerano.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Tomás Attis y Franco Soldano. DT: Rubén Forestello.
Goles: 17' Cosaro (G); 90+3' Soria (G).
Expulsado: 88' Piccioni (P).
Árbitro: Federico Benítez.
Estadio: 23 de Agosto.