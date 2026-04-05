Un hombre será juzgado en Concepción del Uruguay por explotación sexual de una adolescente

hombre será juzgado entre el 22 de abril y el 7 de mayo por la supuesta explotación sexual de una adolescente. Los hechos habrían ocurrido entre 2006 y 2009.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay juzgará a un hombre en el marco de una causa por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de un adolescente. El delito tiene una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de 15. Los hechos habrían ocurrido hace 20 años en el acceso a La Histórica: entre 2006 y 2009. En la etapa investigativa, la víctima contó que era explotada sexualmente y que escapó dos veces del prostíbulo. El caso se ventilará en un juicio fijado para los días 22, 28 y 29 de abril y 7 de mayo.

Según supo UNO , la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada el 11 de octubre de 2019 a la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La denunciante refirió que en 2006, cuando tenía 17 años, fue engañada por R.A.C. que le realizó una falsa oferta de trabajo para atender un negocio en Concepción del Uruguay, para lo cual la hizo viajar desde su ciudad de origen, Villa Ángela, hasta la ciudad de Resistencia para encontrarse con él.

Detalló que el sujeto le pagó los pasajes y, desde la capital chaqueña, viajó con ella hasta la ciudad entrerriana. Explicó que, al arribar, el hombre la llevó a un prostíbulo llamado “Snack Bar”, en el acceso a la ciudad, en la intersección de las Rutas Nacionales 14 y Provincial 39.

La víctima también narró que, una vez allí, la obligó a quedarse y le dijo que su tío le iba le iba a explicar el trabajo que tenía que hacer: consistía en prostituirse como las otras mujeres que también se encontraban en el local nocturno y le advirtió que de allí “no se salía”. La denunciante aseguró que las demás mujeres eran todas oriundas de la provincia de Misiones.

prostibulo.jpg Imagen ilustrativa.

Según el relato de la víctima, durante todo ese tiempo, el acusado la violó, la golpeaba, la drogaba y la amenazaba con prender fuego la casa de su familia y lastimar a sus hermanos. Declaró que tenía mucho temor “porque lo mismo le hacía a las otras mujeres” y agregó que durante todo ese tiempo que estuvo en el prostíbulo nunca recibió dinero por los “pases” efectuados.

Inicialmente fueron dos los imputados del caso, pero el dueño del prostíbulo, que resultó ser el tío del ahora único acusado, falleció antes del llamado a indagatoria. El único imputado fue indagado el 15 de septiembre de 2022, pero el 13 de febrero de 2023 el juez Pablo Seró (fallecido en 2025) le dictó la falta de mérito tras considerar que las pruebas reunidas “no resultaban suficientes para arribar a un auto de mérito de signo incriminador”.

La fiscal recurrió la decisión y el 11 de mayo de 2023 la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná hizo lugar a su recurso. Finalmente, el hombre fue procesado el 25 de octubre de 2023 en calidad de autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en su modalidad de captación, traslado y acogimiento, agravado por tratarse de una menor de edad, en concurso real con amenazas coactivas.

En el avance del expediente, el pasado 30 de marzo la jueza Emilce Rojas, del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, rechazó un planteo del abogado defensor José Esteban Ostolaza, quien había solicitado el sobreseimiento de su asistido por presunta extinción de la acción penal, invocando distintas disposiciones del Código Penal y legislación aplicable. La magistrada desestimó dicho pedido respecto del delito principal investigado, aunque dispuso el sobreseimiento parcial en relación al delito de amenazas.

El relato de la víctima: dos escapes

En la Fiscalía, la víctima contó que el acusado la llevó mediante engaño a Concepción del Uruguay, y que una vez allí fue obligada a prostituirse en un lugar llamado Snack Bar, ubicado en el acceso a la ciudad, en la intersección de las Rutas Nacionales 14 y Provincial 39. Afirmó que “durante 3 años no pude salir de ahí” (es decir hasta 2009). Entre otros desgarradores detalles, dijo que todo el tiempo que estuvo en el prostíbulo nunca recibió dinero por los "pases" efectuados, pero que logró guardar dinero que le daban algunos clientes en el interior de un peluche. Esa plata fue fundamental para escapar en dos oportunidades.

La víctima pudo escaparse por primera vez en 2007. Fue con la ayuda de un cliente, quien la llevó a Santa Fe. De allí le pagó un pasaje a Villa Ángela –Chaco-. Sin embargo, la víctima aseguró que el imputado, el tío de este y otros tres hombres la buscaron, la subieron a un auto y la llevaron nuevamente hasta Concepción del Uruguay. En esa oportunidad fue alojada en una casa situada en el barrio Malvinas donde debía permanecer durante el día con su captor y a las 19 la llevaban al prostíbulo donde debía permanecer hasta las 5.

También relató que durante ese tiempo R.A.C, la drogaba, golpeaba y amenazaba con prender fuego la casa de su familia si hacía una denuncia. Al año de encontrarse en esa situación (2008) quedó embarazada del acusado. También dijo que a los ocho meses de gestación intentó quitarse la vida, razón por la cual “le dieron permiso para volver a Villa Ángela, amenazándola con hacerle daño a cualquiera de su familia si denunciaba la situación y no regresaba cuando la niña cumpliera un mes de vida”.

Según su relato, al mes, R.A.C. la buscó y la llevó con su hija nuevamente a La Histórica. Poco después lograría su segundo escape. Detalló que un día de octubre o noviembre de 2008, cuando tenía 19 años, aprovechando que el local estaba lleno de gente se escapó y fue a buscar a su hija con la ayuda de un cliente. Estuvo dos días en un hospedaje y finalmente se fue. Anduvo “moviéndose de Buenos Aires a Santa Fe” por un tiempo porque tenía miedo. Finalmente volvió a su ciudad en la provincia de Chaco.

Ahora, 20 años después, la Justicia definirá si su captor es condenado.