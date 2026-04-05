Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Arnaldo Sialle, entrenador de Flandria, tuvo que ser hospitalizado de urgencia en medio del duelo entre el Canario y Real Pilar.

Por salud, Arnaldo Sialle dejó de ser el entrenador tras la caída de su equipo.

El sábado por la tarde, durante la derrota de Flandria ante Real Pilar por 3-1 en el Estadio Carlos V por la novena fecha de la Primera B, Arnaldo Sialle, entrenador del Canario, vivió una delicada situación de salud: fue internado en el entretiempo por un pico de presión y dejó de ser el DT al finalizar el encuentro.

Cacho encendió las alarmas al término de los primeros 45 minutos y debió ser trasladado de urgencia a la Clínica San José Obrero, donde le realizaron los controles médicos correspondientes. Al arrojar resultados positivos, horas más tarde fue dado de alta y regresó a su hogar.

Mientras tanto, el elenco de Jáuregui, que había comenzado ganando por el tanto de Benjamín Giménez, no pudo aguantar el resultado y Real Pilar lo remontó 3-1 gracias a Marcos Riquelme, Federico Martínez y Dylan Vergara.

Con este resultado, Flandria llegó a la quinta derrota consecutiva y la sexta en ocho fechas de la Primera B. Ante este escenario, los dirigentes del Canario tomaron la decisión de interrumpir su ciclo al frente de la institución.

El comunicado de Flandria