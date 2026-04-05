El sábado por la tarde, durante la derrota de Flandria ante Real Pilar por 3-1 en el Estadio Carlos V por la novena fecha de la Primera B, Arnaldo Sialle, entrenador del Canario, vivió una delicada situación de salud: fue internado en el entretiempo por un pico de presión y dejó de ser el DT al finalizar el encuentro.
Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido
Arnaldo Sialle, entrenador de Flandria, tuvo que ser hospitalizado de urgencia en medio del duelo entre el Canario y Real Pilar.
Cacho encendió las alarmas al término de los primeros 45 minutos y debió ser trasladado de urgencia a la Clínica San José Obrero, donde le realizaron los controles médicos correspondientes. Al arrojar resultados positivos, horas más tarde fue dado de alta y regresó a su hogar.
Mientras tanto, el elenco de Jáuregui, que había comenzado ganando por el tanto de Benjamín Giménez, no pudo aguantar el resultado y Real Pilar lo remontó 3-1 gracias a Marcos Riquelme, Federico Martínez y Dylan Vergara.
Con este resultado, Flandria llegó a la quinta derrota consecutiva y la sexta en ocho fechas de la Primera B. Ante este escenario, los dirigentes del Canario tomaron la decisión de interrumpir su ciclo al frente de la institución.