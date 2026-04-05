Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El Túnel Subfluvial expresó su profundo pesar por el fallecimiento de quien fuera su director, Juan José Martínez. También lo recordó el club Sportivo Urquiza

El Túnel Subfluvial “Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis” expresó su profundo pesar por el fallecimiento de quien fuera su director, Juan José Martínez, quien también fuera dirigente político y deportivo, destacándose como presidente del Club Sportivo Urquiza.

Martínez murió este domingo en Paraná, por causas naturales, a los 69 años. "Su compromiso con la gestión pública y su dedicación al desarrollo de esta obra emblemática forman parte de la historia institucional de nuestro organismo. Acompañamos a su familia y seres queridos y en este difícil momento", se expresó desde el Ente.

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Martinez

Fue director del Ente Túnel Subfluvial por Entre Ríos y presidente del Club Sportivo Urquiza. Militó en la agrupación 8 de Octrubre del Partido Justicialista.

En su trayectoria se cuentan numerosos pasos por organismos públicos y entidades. Fue interventor del Sindicato Único de Empleados Municipales (Suoyem) durante la gestión de la intendenta de Paraná, Blanca Osuna; coordinó el programa “Mi escuela, mi club”, en la gestión del gobernador Sergio Urribarri, y también se desempeñó como director entrerriano del Túnel Subfluvial durante 10 años, hasta 2019. Además presidió la cooperadora de la escuela Esparza y fue vocal del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV).

El recordatorio de Sportivo Urquiza a Juan José Martínez

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Despedida

Sus restos son velados en la sala Sasfer hasta las 16 y serán sepultados en El Solar del Río a las 18.