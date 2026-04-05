El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Si bien se trata de procedimientos médicos, alertan que ante la caída del poder adquisitivo crece una riesgosa oferta informal de tratamientos estéticos

El uso de toxina botulínica es demandado tanto por mujeres como por hombres

Desde hace años la Argentina se destaca por ser uno de los países con alta demanda de cirugías y tratamientos estéticos. Según la Encuesta Internacional sobre Procedimientos Estéticos y Cosméticos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), el país se ubica en el 13° lugar mundial en cuanto a cirugías estéticas. Los últimos registros difundidos son de 2024 e indican un total de 435.936 procedimientos realizados en el territorio nacional. De estos, 209.760 fueron intervenciones quirúrgicas, destacándose prótesis mamarias, aumento de labios, liposucción, blefaroplastia y rinoplastia; mientras que las 226.176 restantes fueron procedimientos no quirúrgicos, entre los que sobresalen los rellenos con ácido hialurónico, bótox, depilación definitiva, reducción de grasa y tratamientos para reafirmar la piel.

Profesionales especializados en medicina estética afirman que la tendencia se mantiene y que en los últimos años ha dejado de ser un lujo reservado para unos pocos para convertirse en una práctica cada vez más extendida. En Entre Ríos también esta dinámica es sostenida, aunque atravesada por los vaivenes económicos y un fenómeno que preocupa a los profesionales: la creciente oferta de tratamientos realizados fuera del ámbito médico.

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El doctor José Luis Brunini, reconocido especialista en cirugía plástica, estética y reparadora en la provincia, traza un panorama claro del presente del sector. “La demanda siempre está”, afirmó en diálogo con UNO, aunque reconoció que existen patrones bien marcados: “En mujeres predominan las cirugías mamarias y de nariz, mientras que en hombres se consulta más por párpados o tratamientos ambulatorios como bótox y rellenos”.

Tratamientos estéticos más populares

Los procedimientos no quirúrgicos, como la aplicación de toxina botulínica (bótox) y rellenos con ácido hialurónico, han ganado terreno en los últimos años. Según Brunini, esta expansión tiene un lado positivo: “La gente pierde el miedo, se informa más y entiende mejor qué resultados puede esperar”, aseguró el médico, que atiende en Chajarí a personas de toda la provincia.

Además, destacó que estos tratamientos han dejado de ser exclusivos de un grupo etario: “Hoy hay pacientes desde los 18 o 20 años hasta personas de más de 80. Sobre todo las mujeres, que en esta región son muy coquetas y están muy pendientes de su imagen”, afirmó.

La búsqueda de resultados naturales también marca una tendencia. La incorporación de nuevas tecnologías y productos –como los péptidos– amplía las opciones disponibles, aunque el profesional advirtió: “No todo lo nuevo sirve. Hay mucho marketing detrás, y es el médico quien debe evaluar, con base científica, qué realmente funciona”.

Impacto de la economía

El contexto económico argentino también dejó su huella en el rubro. Brunini señaló que hacia fines de 2024 los costos de insumos se dispararon por la incertidumbre que atravesaba el país tras una fuerte devaluación, lo que obligó a los profesionales a absorber parte de esos aumentos para no trasladarlos completamente a los pacientes.

Sin embargo, aclaró: “Hoy los precios se han estabilizado y eso nos permite trabajar con más previsibilidad”.

Botox.jpg El uso de toxina botulínica es uno de los tratamientos estéticos más demandado tanto por mujeres como por hombres

Sin embargo, aclaró que el poder adquisitivo sigue siendo un factor determinante: “Cuando la gente está ajustada, lo primero que recorta son estos gastos, porque no son esenciales. Primero está lo básico, y después viene lo estético”.

Aun así, la financiación y la estabilidad de precios han permitido sostener el nivel de consultas, aunque con altibajos.

El riesgo de la informalidad

Uno de los puntos más críticos que señala el especialista es la proliferación de prácticas estéticas fuera del ámbito médico. “Se ha popularizado tanto que hoy se ven tratamientos en peluquerías o centros de estética sin control, realizados por personas que no son profesionales de la salud”, alertó.

El problema no es menor. Según Brunini, estas prácticas pueden derivar en complicaciones graves: “Recibo muchos pacientes con secuelas de tratamientos mal realizados. No es mala praxis, porque no lo hizo un médico, pero sí hay daños que a veces son difíciles y costosos de revertir”, explicó.

Entre los riesgos más frecuentes menciona la mala aplicación de bótox, que puede provocar caída de párpados o alteraciones temporales en la musculatura facial; y el uso de productos no autorizados en rellenos, que pueden generar desde granulomas hasta necrosis o problemas vasculares.

“El ácido hialurónico aprobado tiene un costo. Cuando alguien paga muy barato, es probable que no sea el producto adecuado. Y lo barato termina saliendo caro”, resumió, alertando que muchas veces por la crisis económica la busca alternativas de menor precio, sin contemplar el riesgo que esto conlleva para la salud.

Entre las claves para evitar riesgos, se aconseja básicamente verificar que el profesional sea médico matriculado, consultar qué producto se utiliza, desconfiar de precios muy bajos y priorizar espacios habilitados.

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El rol del criterio médico

En este contexto, el rol del profesional no se limita a ejecutar procedimientos, sino también a orientar y, en muchos casos, poner límites. “Yo tengo la última palabra. Si considero que algo no va a quedar bien o no es adecuado para el paciente, no lo hago”, afirma Brunini.

Esta postura responde no sólo a una cuestión ética, sino también a la responsabilidad profesional: “Cada paciente es una muestra de nuestro trabajo. Si el resultado no es bueno, impacta directamente en nuestra reputación”, reflexionó el especialista.

Aunque reconoce que no todos los pacientes aceptan estas decisiones –y que algunos buscan otros profesionales que sí accedan–, sostiene que la mayoría valora el asesoramiento y confía en el criterio médico.

Escenario en transformación

La medicina estética en Entre Ríos atraviesa así una etapa de consolidación y cambio. La demanda se mantiene, impulsada por una sociedad cada vez más interesada en el cuidado de la imagen, pero convive con desafíos como la informalidad y las fluctuaciones económicas.

Para Brunini, el camino está claro: más información, más controles y un ejercicio profesional basado en la ética y la evidencia científica. “No se trata de hacer cualquier cosa porque está de moda, sino de ofrecer tratamientos que realmente sirvan y sean seguros para el paciente”, concluyó.