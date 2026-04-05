Héctor Hugo Halm, de 60 años, fue hallado sin vida tras un incendio que se desató en un complejo de departamentos de la ciudad de Chajarí durante la madrugada de este domingo.
Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos
Un hombre de 60 años murió calcinado la madrugada de este domingo en Chajarí.
5 de abril 2026 · 15:58hs
El siniestro ocurrió alrededor de las 2.40 en un inmueble ubicado sobre calle Rocamora al 2.800, donde por causas que aún se investigan se inició un foco ígneo en una de las unidades habitacionales.
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Luego de que el fuego fuera controlado, el hombre fue encontrado en el interior del departamento con su cuerpo calcinado.
En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se originó el incendio y el fallecimiento de Halm.