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Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre de 60 años murió calcinado la madrugada de este domingo en Chajarí.

5 de abril 2026 · 15:58hs
Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Héctor Hugo Halm, de 60 años, fue hallado sin vida tras un incendio que se desató en un complejo de departamentos de la ciudad de Chajarí durante la madrugada de este domingo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2.40 en un inmueble ubicado sobre calle Rocamora al 2.800, donde por causas que aún se investigan se inició un foco ígneo en una de las unidades habitacionales.

El niño fue traslado al Hospital San Roque de Paraná.

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Luego de que el fuego fuera controlado, el hombre fue encontrado en el interior del departamento con su cuerpo calcinado.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se originó el incendio y el fallecimiento de Halm.

Incendio Chajarí
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