Paraná Campaña: si la lluvia lo permite, se juega la tercera fecha

Para este domingo está prevista la disputa de un nuevo capítulo del Torneo Apertura de la Liga de Paraná Campaña

La disputa de la fecha de Paraná Campaña está supeditada a las condiciones del tiempo.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) disputará este domingo la tercera fecha del Torneo Apertura “Copa Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”, con actividad en las tres zonas y en todas las categorías. Los partidos de Primera están programados para las 16.10.

Previamente, la jornada comenzará a las 13.15 con los encuentros de Sub 20 y continuará a las 15 con la categoría Sub 17.

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De todos modos, la disputa de la fecha quedará supeditada a cómo continuará el clima en la región y se terminará de definir durante la mañana de este domingo.

anuncio campaña La disputa de la fecha de Paraná Campaña está supeditada a las condiciones del tiempo. Prensa LFPC

Los partidos de la tercera fecha de Paraná Campaña

Por la Zona Norte se medirán: Independiente FBC de Hernandarias-Unión FBC de Alcaraz, Juventud Unida de Bovril-Deportivo Tuyango de Piedras Blancas y Unión Agrarios Cerrito-Deportivo Bovril. Libre: Atlético Hernandarias.

Por la Zona Centro jugarán: Litoral de María Grande-Seguí FBC, Juventud Sarmiento de Hasenkamp-Asociación Social y Deportiva Diego Maradona y Cañadita Central de Seguí-Atlético María Grande. Libre: Atlético Hasenkamp.

Por la Zona Sur se enfrentarán: Unión de Crespo-Deportivo Tabossi, Unión de Viale-Cultural de Crespo y Viale FBC-Sarmiento de Crespo. Libre: Arsenal de Viale.