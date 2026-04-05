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Paraná Campaña: si la lluvia lo permite, se juega la tercera fecha

Para este domingo está prevista la disputa de un nuevo capítulo del Torneo Apertura de la Liga de Paraná Campaña

5 de abril 2026 · 07:41hs
La disputa de la fecha de Paraná Campaña está supeditada a las condiciones del tiempo.

Prensa LFPC

La disputa de la fecha de Paraná Campaña está supeditada a las condiciones del tiempo.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) disputará este domingo la tercera fecha del Torneo Apertura “Copa Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”, con actividad en las tres zonas y en todas las categorías. Los partidos de Primera están programados para las 16.10.

Previamente, la jornada comenzará a las 13.15 con los encuentros de Sub 20 y continuará a las 15 con la categoría Sub 17.

Se jugó una nueva fecha en Paraná Campaña.

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Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

De todos modos, la disputa de la fecha quedará supeditada a cómo continuará el clima en la región y se terminará de definir durante la mañana de este domingo.

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La disputa de la fecha de Paraná Campaña está supeditada a las condiciones del tiempo.

La disputa de la fecha de Paraná Campaña está supeditada a las condiciones del tiempo.

Los partidos de la tercera fecha de Paraná Campaña

Por la Zona Norte se medirán: Independiente FBC de Hernandarias-Unión FBC de Alcaraz, Juventud Unida de Bovril-Deportivo Tuyango de Piedras Blancas y Unión Agrarios Cerrito-Deportivo Bovril. Libre: Atlético Hernandarias.

Por la Zona Centro jugarán: Litoral de María Grande-Seguí FBC, Juventud Sarmiento de Hasenkamp-Asociación Social y Deportiva Diego Maradona y Cañadita Central de Seguí-Atlético María Grande. Libre: Atlético Hasenkamp.

Por la Zona Sur se enfrentarán: Unión de Crespo-Deportivo Tabossi, Unión de Viale-Cultural de Crespo y Viale FBC-Sarmiento de Crespo. Libre: Arsenal de Viale.

Paraná Campaña Torneo Apertura Clima Fútbol
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