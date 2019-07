Virginia Gallardo habló del cruce con Axel Kicillof

El jueves 18 por la noche, en el ciclo Polémica en el Bar (América, 20,30 horas) se vivió un momento televisivo que puede terminar siendo decisivo en el camino a las fechas electorales de 2019. Invitado a la mesa de Mariano Iúdica, Axel Kicillof hablaba de sus intenciones de convertirse en el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Parecía que tenía todo controlado, hasta que apareció Virginia Gallardo (31).

La correntina le hizo a Axel un comentario muy específico sobre economía, con conceptos técnicos, luego de recordar una vieja frase de quien fuera ministro durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

"Profe, profe, a mí me gusta preguntar. Por favor. Esto es serio. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario?", preguntó Gallardo. "Es que no es", aseguró el ex funcionario.

"Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?", retrucó la panelista, provocando el aplauso de sus compañeros de ciclo y la incomodidad del invitado, quien cambió de tema rápidamente.

El breve cruce entre Virginia y Axel se transformó en tendencia en redes, el video se viralizó y luego estallaron los memes. Ajena a las polémicas, la actriz se enteró de todo esto al día siguiente, luego de descansar en casa con Martín Rojas, su flamante marido.