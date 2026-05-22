Daniel el Pato Salerno vivirá su séptima Copa del Mundo

El Pato Salerno presenció los títulos de Argentina en México 86 y Qatar 2022. El 14 de junio se trasladará a Estados Unidos para alentar a la Scaloneta.

Hay personas que atraviesan el fútbol y otras que directamente viven dentro de él. Daniel Arturo Salerno, el popular Pato Salerno , pertenece a esa segunda categoría. A los 70 años se prepara para emprender un nuevo viaje detrás de la pelota: será su séptima Copa del Mundo.

Acompaño a la Selección Argentina en México 1986, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, volverá a seguir a la Albiceleste en Estados Unidos, donde la Scaloneta defenderá la Copa que conquistó en la última cita ecuménica.

El 29 de junio de 1986 observó a Diego Armando Maradona levantar la Copa del Mundo en el estadio Azteca después de la victoria que edificó el seleccionado que, en ese entonces era dirigido por Carlos Bilardo, ante Alemania. El 18 de diciembre de 2022, presenció en el estadio Lusail a Lionel Messi abrazar el trofeo más deseado en el estadio Lusail. Dos momentos eternos para cualquier futbolero y que el Pato guarda como verdaderos tesoros de vida.

Daniel El Pato Salerno, el periodista con corazón de hincha

Nació el 10 de abril de 1956 en Paraná. Jugó al fútbol en Universitario hasta los 14 años, trabajó en Santa Fe, donde se desempeñó en la Lotería provincial. Pero el fútbol siempre ocupó el centro de su historia. Desde muy joven comenzó a coleccionar revistas y publicaciones deportivas. “Tengo todos los Gráficos desde el año 63”, cuenta orgulloso, en declaraciones a La Mañana de La Red.

En una habitación de su casa conserva cuidadosamente ordenadas revistas, recortes, planillas y recuerdos, como si se tratara de un museo personal dedicado al deporte.

Fanático de los relatos de José María Muñoz y Fioravanti, abrazó el periodismo deportivo de la mano de su amigo de toda la vida, el ex-jugador y relator Rubén Gey, quien lo bautizó como “el periodista con corazón de hincha”.

Sus primeros pasos en los medios fueron en LT14. “Llegué un día a la radio y comuniqué que quería hacer algo de periodismo”, recordó. Allí comenzó realizando crónicas de los partidos de ascenso de la Liga Paranaense. “Creo que el primer partido fue en cancha de Alumni y Cultural de Crespo”, rememoró.

También participó en programas matutinos de la emisora. “La columna de deportes estaba a cargo de José Antonio Venturino. Yo salía por teléfono para leer las efemérides y mencionar qué jugador cumplía años”, relató.

El fútbol, su gran pasión

Esa pasión por los datos históricos se convirtió con el tiempo en una de sus marcas registradas. Desde pequeño anota nacimientos, debuts y fechas destacadas del fútbol en cuadernos y carpetas que lleva consigo a todas partes. “Yo ando con el bolsito o con la carpeta de las efemérides. Si me cruzo a algún jugador le pregunto el día de nacimiento”, comenta entre risas. Hace poco le ocurrió con Facendini, exjugador de Racing de Paraná.

El ingreso a la Lotería de Santa Fe provocó una pausa en los medios, aunque nunca se alejó del fútbol. En 1997 volvió definitivamente gracias a Rubén Gey. “Nos criamos juntos, íbamos a la escuela, a los bailes y a los partidos. Un día le pregunté si podía ir a la radio a hablar de fútbol y ahí me incorporé a Tribuna Deportiva”, contó

Desde entonces comenzó a recorrer canchas junto a nombres históricos del periodismo deportivo entrerriano como el recordado Edgardo Chacho Comar, Pablo Rochi, Marcelo Tortul y Miguel Dettler. Primero colaborando y luego realizando tareas de campo de juego, un lugar donde construyó su propio estilo.

Salerno también es un apasionado archivista del fútbol. Conserva planillas de todos los partidos que disputó Patronato en Primera División y recuerda cómo fueron cambiando las formas de informar las alineaciones. “Antes las pegaban en la pared, después pusieron una pizarra en la zona mixta y ahora nos entregan una planilla. Yo siempre pido dos: una para trabajar y otra para guardar”, explica.

Maradona, el máximo exponente de la Selección Argentina

Su amor por Diego Armando Maradona atraviesa cada recuerdo. Aunque admira profundamente a Messi, no duda al elegir. “Maradona”, responde sin titubear. “Para mi camada abarcó todo. El día que murió no me lo olvido más. Me largué a llorar. Tengo anotada hasta la patente del auto que llevó el féretro”, reveló emocionado.

Mientras reparte por cada rincón de la ciudad fixture de bolsillo de la Copa del Mundo 2026 prepara el próximo gran viaje. El 14 de junio partirá rumbo a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en los primeros tres encuentros del Mundial. “Voy solo con papelito en mano y preguntando, porque preguntando se llega a Roma”, dice con la sencillez de quien convirtió la pasión en una forma de vida.

Daniel Pato Salerno, el periodista con alma de hincha que sigue viajando detrás de sus sueños.