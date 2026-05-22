Unión e Independiente se miden por la Copa Argentina

El Tatengue y el Rojo jugarán desde las 20 en el estadio de Newell's, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El ganador será rival de Atlético Tucumán.

En el campeonato igualaron 4 a 4 y ahora se enfrentarán por Copa Argentina.

Unión e Independiente jugarán este viernes, desde las 20, por los 16avos de final de la Copa Argentina . De dolorosas eliminaciones en los playoffs del Torneo Apertura, ambos equipos buscarán terminar bien para arrancar el segundo semestre en octavos de final.

El partido se jugará en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario, y tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino

Platense eliminó a San Martín de San Juan y se clasificó a los octavos

Con todo a disposición, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón -que en la ronda previa eliminó a Agropecuario por 2 a 0- irá por el boleto a los octavos.

Mientras que en el Rojo hay un clima institucional caldeado entre comentarios del presidente Néstor Grindetti y denuncias de casos de grooming en las divisiones inferiores. El Rey de Copas quiere avanzar con el sueño de romper la infinita pared en el torneo más federal del país.

El ganador de este encuentro se clasificará a los octavos de final y chocará con Atlético Tucumán, que eliminó a Talleres.