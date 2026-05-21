Racing Club empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Racinb igualó 2 a 0 en el Cilindro de Avellaneda y se despidió del certamen una fecha antes del cierre de la fase de grupos.

Racing Club empató 2-2 con Caracas en el Estadio Presidente Perón y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Con una fecha por delante en el Grupo E, la Academia se quedó sin chances matemáticas de avanzar aunque sea al repechaje de 16avos del certamen continental. El árbitro fue el colombiano Jhon Ospina y la transmisión corrió por cuenta de ESPN.