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Racing Club empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Racinb igualó 2 a 0 en el Cilindro de Avellaneda y se despidió del certamen una fecha antes del cierre de la fase de grupos.

21 de mayo 2026 · 23:13hs
Racing igualó y quedó eliminado.

Prensa Racing.

Racing igualó y quedó eliminado.

Racing Club empató 2-2 con Caracas en el Estadio Presidente Perón y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Con una fecha por delante en el Grupo E, la Academia se quedó sin chances matemáticas de avanzar aunque sea al repechaje de 16avos del certamen continental. El árbitro fue el colombiano Jhon Ospina y la transmisión corrió por cuenta de ESPN.

Racing se juega su última bala en el certamen continental.

Racing está obligado a ganarle a Caracas

Juan Cruz Komar realizó su descargo en las redes sociales.

Las picantes historias de Juan Cruz Komar apuntando a Racing y River

Racing Copa Sudamericana Caracas
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