Expectativa en Uruguay por la posible visita del papa León XIV La posible visita del papa León XIV a Uruguay genera gran expectativa, especialmente en Paysandú. La última visita papal fue de Juan Pablo II en 1988. 22 de mayo 2026 · 09:08hs

La posible visita del papa León XIV a la República Oriental del Uruguay genera expectativa especialmente en Paysandú. La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), formada por el cardenal Daniel Sturla y los obispos Milton Tróccoli y Heriberto Bodeant, señaló que "existe una alta probabilidad" de que el pontífice visite el país, aunque "al día de hoy no contamos con una fecha definida".

Sturla afirmó que la visita "es casi segura", en lo que sería la primera presencia papal en Uruguay desde Juan Pablo II en 1987 y 1988. El intendente de Florida, Carlos Enciso, aseguró que "es un hecho" y podría concretarse en noviembre.

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LEER MÁS: El papa León XIV exigió a los empleados de la Iglesia que dejen de ser espectadores "Nos encantaría" Según consignó el diario uruguayo El Telégrafo, en Paysandú, el padre Guillermo Buzzo de la parroquia de Quebracho expresó su entusiasmo: "Nos encantaría que León XIV visitara la Heroica, y que se llevara de aquí la experiencia de un pueblo humilde, acogedor y capaz de convivir en paz. Para los que somos sanduceros y católicos la fiesta sería doble".