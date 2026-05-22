Jóvenes promesas de la natación paranaense compiten en Chile

Victoria Maier, Nahum Medina, Catalina Micheloud y Maitena Mildenberger representan a la Argentina en el torneo Internacional de natación.

Todos los representantes de la natación arngentina y donde estan los paranaenses.

Cuatro jóvenes nadadores paranaenses ya viven una experiencia internacional inolvidable en Santiago de Chile, donde representan a la Argentina en el torneo “II edición Promesas Olímpicas 2026”, certamen que reúne a delegaciones de más de diez países del continente.

Por el lado del Club Atlético Estudiantes, viajaron Victoria Maier y Nahum Medina. En tanto, Paraná Rowing Club estará representado por Catalina Micheloud, mientras que Maitena Mildenberge forma parte de la delegación desde Club Atlético Paracao.

Maite participará del II Torneo Promesas Olímpicas, que se desarrollará desde este viernes al domingo en el Centro Acuático Kristel Köbrich de Ñuñoa, Chile, uno de los escenarios más importantes de la natación sudamericana juvenil.

La participación de los cuatro deportistas marca un importante reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y el trabajo que vienen realizando desde hace años en cada entrenamiento. Además, representa un enorme orgullo para los clubes de Paraná y para toda la natación entrerriana.

En el caso de Catalina Micheloud, desde Rowing destacaron “el honor de representar no solo al club, sino también a toda la Argentina”, resaltando el sacrificio y la pasión que la llevaron a cumplir este nuevo desafío internacional.

Desde la comunidad de la natación también felicitaron a Maitena Mildenberger por este importante logro y le desearon el mayor de los éxitos en esta experiencia internacional representando al país.

El torneo Promesas Olímpicas reúne a jóvenes talentos sudamericanos y se transformó en una plataforma clave para el crecimiento de futuras figuras de la disciplina. En este contexto, los nadadores paranaenses buscarán sumar experiencia y continuar su desarrollo deportivo frente a competidores de primer nivel.

Familiares, entrenadores y dirigentes acompañan con entusiasmo este importante paso en la carrera de los representantes entrerrianos, quienes llevan la bandera argentina a Chile con ilusión y grandes expectativas.