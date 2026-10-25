Susana Giménez mostró su nueva bicicleta en La Mary y compartió un paseo con sus perros. El video generó numerosas de reacciones entre sus seguidores.

Susana Giménez estrenó una bicicleta en La Mary y mostró el paseo junto a sus perros.

Susana Giménez compartió un momento de su vida cotidiana en La Mary, su residencia de Punta del Este, y sorprendió a sus seguidores con una nueva adquisición: una bicicleta que estrenó en el patio de la propiedad, acompañada por sus perros.

“¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!”, escribió la conductora en una publicación de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por un video en el que se la vio pedaleando por distintos sectores de su casa mientras sus mascotas la seguían.

La residencia uruguaya es, desde hace décadas, uno de sus lugares elegidos para descansar. Desde la pandemia se convirtió, además, en su espacio habitual de vida, donde pasa tiempo con sus seres queridos y sus animales, lejos de la actividad televisiva.

Un recorrido entre perros y comentarios con humor

Durante el paseo, Giménez avanzó por detrás de la vivienda y pasó por el sector de la piscina. Mientras pedaleaba, exploró el funcionamiento de la bicicleta y comentó ante la cámara algunas dificultades que encontraba en el trayecto.

“En el paso me cuesta más… Pero pasa que tiene cambios y acelerador”, explicó, antes de lanzar un grito de sorpresa y continuar la vuelta por el patio.

Sus perros también fueron protagonistas del video: la acompañaron durante el recorrido y siguieron sus movimientos como parte de un juego.

La publicación superó los 30 mil “me gusta” y reunió numerosos comentarios de seguidores que celebraron su humor y la naturalidad de la escena.

“Cómo te amo, Su”, “Dios mío, no podés ser tan genial” y “Vamos con tan buena energía” fueron algunos de los mensajes que recibió. Entre las respuestas también apareció la de Graciela Borges, quien le anticipó una visita y le expresó su cariño.

El antecedente del sillón de mimbre

No es la primera vez que Susana muestra actividades domésticas desde La Mary. En diciembre pasado había compartido otro video en el que se la vio pintando un sillón de mimbre en la galería de su hogar.

Vestida de entrecasa, con calzas grises, una remera clara y un buzo negro atado a la cintura, trabajaba con una brocha y pintura blanca. Con el pelo recogido y concentrada en la tarea, avanzaba sobre las distintas partes del mueble.

La escena incluyó un intercambio con una amiga, que le preguntó con humor: “¿Desde cuándo te dedicás a la pintura?”. La conductora respondió entre sonrisas: “Y viste… yo soy pariente de Rembrandt”.

Durante aquella grabación también se definió como “autora y compositora”, en otra intervención humorística que quedó registrada frente a la cámara.

La vida cotidiana como punto de encuentro

Aunque ya no mantiene una presencia constante en televisión, Giménez continúa en contacto con su público a través de las redes sociales. Sus viajes, las apariciones en eventos y las escenas que comparte desde su casa despiertan el interés de sus seguidores.

Esta vez, el encuentro llegó con un paseo en bicicleta por La Mary: una recorrida junto a sus perros, con comentarios espontáneos y el humor que suele acompañar sus publicaciones.