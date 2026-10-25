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La periodista Marcela Coronel denunció que la cuidadora golpeaba e insultaba a su madre de 100 años

La periodista Marcela Coronel denunció que su madre, Berta, quien esta semana cumplió 100 años, sufrió golpes e insultos por parte de su cuidadora.

25 de octubre 2026 · 15:20hs
La periodista Marcela Coronel denunció que la cuidadora golpeaba e insultaba a su madre de 100 años

La periodista Marcela Coronel denunció que la cuidadora golpeaba e insultaba a su madre de 100 años

La periodista Marcela Coronel denunció que su madre, Berta, quien esta semana cumplió 100 años, sufrió golpes e insultos por parte de su cuidadora. La familia descubrió las presuntas agresiones al revisar las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda y presentó las grabaciones ante la Justicia. La empleada, identificada como Norma Noemí Sandín, de 57 años, quedó demorada.

El caso tomó estado público este viernes, durante el programa Primicias Ya, donde se difundieron imágenes de los episodios denunciados. En los registros se observa a la cuidadora mientras viste bruscamente a la adulta mayor, le grita y le pega en una mano y en la cara.

“Ni los perros hacen tanto ruido como hacés vos. Sentate bien, poné los pies ahí adelante, Berta. No me hagas poner loca, toda la mañana lo mismo con vos”, se escucha decir a la empleada en uno de los videos.

Las agresiones que quedaron registradas

Las grabaciones también muestran otros episodios de maltrato verbal hacia la mujer, quien tiene demencia avanzada y necesita asistencia permanente.

Podrida me tiene. Siempre lo mismo con esta reventada. Podrida en vida está”, expresa la cuidadora en otro fragmento.

En las imágenes difundidas también se escucha que la empleada insulta a Berta por su olor: “Un olor a vinagre tenés, asqueroso el olor, a perro viejo tenés el olor”.

“Mandó los videos al chat de la familia. Yo empecé a ver algunos y me descompuse, pero ya con que los vieran ellos y me dijeran que eran gravísimos, les creía”, relató la periodista.

La situación de vulnerabilidad de la madre de Marcela Coronel

La periodista explicó que su madre se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad debido a su edad y a su estado de salud, lo que le impide defenderse o comunicar lo que le sucede.

“Además de tener 100 años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante avanzada por la edad. Le es imposible defenderse y comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”, manifestó.

Periodista Madre cuidadoras golpes
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