Triple femicidio: Thelma Fardin cuestionó a Patricia Bullrich y al presidente Milei

La actriz Thelma Fardin cuestionó al Gobierno nacional luego del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en Buenos Aires

26 de septiembre 2025 · 11:15hs
La actriz Thelma Fardin cuestionó al Gobierno nacional luego del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en Buenos Aires. A través de un video difundido en redes sociales, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y contra el presidente Javier Milei por la falta de perspectiva de género frente al crimen.

“La famosa batalla cultural tiene como territorio el cuerpo de las mujeres. Matan a tres pibas y la ministra de Seguridad dice que esto no tiene que ser tratado como una cuestión de género”, expresó Fardin, quien acusó a Bullrich de “lavarse las manos respecto de su responsabilidad, cuando es un delito de trata y narcotráfico, que son delitos federales”.

La actriz enfatizó que se trata de un hecho atravesado por la violencia machista: “No son tres tipos los que aparecieron quemados, torturados, descuartizados. La pedagogía de la crueldad enseña a desensibilizar y escribir sobre los cuerpos de las mujeres violencias extremas que reafirman la jerarquía de esos varones frente a sus pares varones”.

También citó a la escritora Rita Segato, al señalar que los cuerpos de las mujeres se convierten en “territorio de soberanía de otros”.

En otro pasaje de su mensaje, Fardin cuestionó a Milei por su silencio frente al caso: “Hay muertes que no son tan llorables, dice Judith Butler. El Presidente lloró rápidamente el asesinato de un ciudadano estadounidense, pero todavía, habiendo pasado más de 24 horas, no dijo nada, no mostró un solo gesto de empatía. Ciertos cuerpos, por su clase social, su raza, su manera de vestir, su orientación sexual, tienen menos valor”.

Las declaraciones de Fardin se suman a las expresiones de distintos sectores que reclaman al Gobierno una respuesta concreta y con perspectiva de género frente al crimen que conmociona al país.

