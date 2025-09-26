Uno Entre Rios | Show | Milo J

Milo J presenta "La Vida era Mas Corta", un álbum con identidad

El nuevo álbum de Milo J incorpora cánticos de pueblos originarios, que refuerzan la conexión con las raíces y la identidad nacional.

26 de septiembre 2025 · 07:55hs
Milo J presenta La Vida era Mas Corta

Milo J presenta "La Vida era Mas Corta"

“La Vida Era Más Corta” confirma a Milo J como uno de los artistas más singulares y visionarios de la nueva generación argentina. Con una propuesta que trasciende géneros y fronteras, el álbum se presenta como una obra conceptual, emocional y profundamente arraigada en la identidad regional.

Producido por el propio Milo J, Tatool y Santiago Alvarado, el disco despliega un recorrido de 15 canciones que entrelazan lo ancestral con lo contemporáneo. La narrativa se construye desde lo íntimo y lo colectivo, con una lírica que habla de tiempo, memoria, cicatrices y transformación.

triple femicidio: thelma fardin cuestiono a patricia bullrich y al presidente milei

Triple femicidio: Thelma Fardin cuestionó a Patricia Bullrich y al presidente Milei

cuenta regresiva para el harlem festival en santa fe

Cuenta regresiva para el Harlem Festival en Santa Fe

Las colaboraciones elevan el carácter artístico del proyecto. Participan referentes históricos como Cuti y Roberto Carabajal, íconos del folklore argentino, y la inolvidable Mercedes Sosa, cuya voz aparece en fragmentos de estudio, que resuenan como un rezo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Milo J (@milo.j)

También se destacan Trueno y Soledad Pastorutti, dos figuras esenciales de la música y la cultura contemporánea argentinas, arraigadas desde la escena local hacia el mundo. Se suman voces como la de la cantautora Paula Prieto, que aporta profundidad y sensibilidad, y la chilena AKRIILA, quien agrega un tinte moderno y disruptivo al universo del disco.

El legendario Silvio Rodríguez, figura exponencial de la música cubana, aporta su delicadeza única, mientras que nuevas voces como Radamel traen frescura y fuerza interpretativa a esta obra que celebra la riqueza artística de la región. Además, artistas como Nicki Nicole, Yami Safdie y Agarrate Catalina participaron en arreglos vocales que suman textura y diversidad.

LEER MÁS: Milo J da un paso más en su vertiginoso ascenso

El álbum incorpora cánticos de pueblos originarios, que refuerzan la conexión con las raíces y la identidad nacional, además de sonidos de otros rincones de Sudamérica, fusionados con una producción moderna y contemporánea. Bandoneones, guitarras criollas, voces ancestrales y texturas digitales conviven en armonía, dando forma a una obra que honra las raíces sin caer en lo tradicional.

TRACKLIST – “LA VIDA ERA MÁS CORTA”

  • Bajo de la piel
  • Niño
  • Gil - Trueno
  • Ama de mi Sol
  • Solidifican12
  • Lucía - Soledad Pastorutti
  • MmmM - Paula Prieto
  • Llora Llora - AKRIILA
  • Recordé
  • Cuando El Agua Hirviendo
  • La Vida Era Más Corta
  • Radamel - Radamel
  • El invisible - Cuti y Roberto Carabajal
  • Luciérnagas - Silvio Rodríguez
  • Jangadero - Mercedes Sosa

La propuesta visual del álbum refuerza su dimensión narrativa. Los visualizers, grabados en Suncho Corral y Villa Atamisqui en Santiago del Estero, rompen con los estereotipos folklóricos proponiendo una perspectiva actual y esencialmente humana. Con estética cinematográfica y casting real de pobladores locales, cada pieza audiovisual funciona como extensión emocional de las canciones, sumando capas de memoria, identidad y resistencia.

Contruir una nueva vida

Uno de los visuales más conmovedores (“Bajo de la piel”) fue filmado en un cementerio ancestral, donde las cicatrices —protagonistas en lo simbólico— representan vidas largas que quizás deberían haber sido más cortas.

“Todos los que participaron nos vinieron a agradecer y nos contaron que gracias a esta iniciativa ahora el mundo se iba a enterar que esas personas existieron y siguen existiendo en nuestras memorias, en las canciones y en las reuniones”, explica MILO J.

“Para mi familia, Santiago del Estero tiene mucho significado. La abuela de mi mamá, quien la crió, era santiagueña y se vino a los 12 años para Buenos Aires a construir una nueva vida porque allá todo es muy difícil y hay de todo menos oportunidades. Y es por eso que por este medio sigo escribiendo esta historia”, agrega el artista.

“LA VIDA ERA MÁS CORTA” es una obra que mezcla elementos sonoros nacionales con una estética moderna y exportable. Un viaje musical que recorre sonidos folklóricos y tangueros, bandoneones y cánticos originarios. Es un disco que abraza la cultura argentina y la trae al presente, reinterpretando sus expresiones desde un lugar honesto, actual y profundamente emocional.

Milo J álbum Identidad
Noticias relacionadas
Mario Martínez vuelve a sorprender con Una de Pirandello en La Hendija

Mario Martínez vuelve a sorprender con "Una de Pirandello" en La Hendija

la musica de gustavo cerati se vive en vivo: crimen llega al teatro 3 de febrero

La música de Gustavo Cerati se vive en vivo: "Crimen" llega al Teatro 3 de Febrero

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli: "Llegamos al final de una relación hermosa"

La cultura en tiempos de redes sociales

Cultura y redes sociales: el mundo digital al servicio de artistas y espectadores

Ver comentarios

Lo último

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Ultimo Momento
Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Triple femicidio: Thelma Fardin cuestionó a Patricia Bullrich y al presidente Milei

Triple femicidio: Thelma Fardin cuestionó a Patricia Bullrich y al presidente Milei

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Policiales
Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Ovación
Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

La provincia
Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: ¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: Descenso sobrerrepresentado

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: "Descenso sobrerrepresentado"

Bomberos Voluntarios suman App para personas que afrontan desafíos para comunicarse

Bomberos Voluntarios suman App para personas que afrontan desafíos para comunicarse

Adultos podrán constituirse como referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes

Adultos podrán constituirse como referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes

Dejanos tu comentario