Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Un camionero grabó un video el pasado 25 de septiembre y lo publicó en sus redes sociales, mientras esperaba para poder avanzar tras un corte de ruta por accidente de tránsito en la zona del puente Victoria - Rosario: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?", lo tituló.

"Ésto es Victoria. A la medianoche hubo un accidente a la salida del puente Victoria - Rosario, sin muertos por suerte, y todavía no pueden desalojar la ruta", dijo indignado y trajo a colación las medidas del gobierno nacional de eliminar Vialidad Nacional y la quita de peajes: "Antes, cuando había un accidente, en dos horas se solucionaba y seguíamos camino. Desde la medianoche no pueden desalojar las rutas. Ésto es el atraso de la Argentina..."

Camionero enojado

