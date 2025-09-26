Uno Entre Rios | La Provincia | camionero

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Un camionero grabó un video y lo publicó en sus redes sociales, mientras esperaba para poder avanzar tras un corte de ruta por accidente de tránsito en la zona del puente Victoria - Rosario

26 de septiembre 2025 · 10:01hs
Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: ¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Un camionero grabó un video el pasado 25 de septiembre y lo publicó en sus redes sociales, mientras esperaba para poder avanzar tras un corte de ruta por accidente de tránsito en la zona del puente Victoria - Rosario: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?", lo tituló.

"Ésto es Victoria. A la medianoche hubo un accidente a la salida del puente Victoria - Rosario, sin muertos por suerte, y todavía no pueden desalojar la ruta", dijo indignado y trajo a colación las medidas del gobierno nacional de eliminar Vialidad Nacional y la quita de peajes: "Antes, cuando había un accidente, en dos horas se solucionaba y seguíamos camino. Desde la medianoche no pueden desalojar las rutas. Ésto es el atraso de la Argentina..."

Camionero enojado

camionero puente rosario victoria
Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta:

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

camionero Vialidad Puente Victoria - Rosario
