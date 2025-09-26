Fecha de clásicos en la Liga Provincial

En el noveno capítulo de la Liga Provincial de Mayores Masculina, que se iniciará este viernes, habrá cinco derbies locales.

Vélez recibirá a Santa Rosa en el clásico de Chajarí que se disputará en la Liga Provincial.

Se iniciará este viernes la novena fecha de la Liga Provincial de Mayores Masculina de Básquet , que organiza la Federación Entrerriana de Básquet (FBER). Lo sobresaliente de este capítulo será que habrá cinco clásicos entre equipos que integran las cuatro conferencias.

Hoy, desde las 21.30, jugarán por la Conferencia 1: Ciclista-Olimpia (árbitros: Giorello-Peralta), Echagüe-Sarmiento de Villaguay (Ortiz-Luque), Sportivo San Salvador-Ferro de San Salvador (Baron-Cáceres) y Parque de Villaguay-Sionista (Corradini-Bernachi).

La historia del gigante que sueña en Echagüe

Mientras que por la Conferencia 3, a la misma hora, se medirán: San José-Social de Federación (Ratto-Perrotta), La Unión de Colón-Ferro de Concordia (Delsart-Sartori), Vélez de Chajarí-Santa Rosa de Chajarí (Macías-Cáceres) y Estudiantes de Concordia-Capuchinos de Concordia (Robles-Arévalo).

El resto de los partidos se jugarán entre el sábado (un encuentro) y domingo (el grueso de los duelos).

Por la Conferencia 2, el sábado, a las 21.30, se medirán Progreso de Santa Elena-Urquiza de Santa Elena (Corradini-Cáceres); mientras que el domingo, desde las 20, se enfrentarán Paracao-Estudiantes (Ortiz-Páez), Recreativo-Quique (Giorello-Bernachi) e Independiente de La Paz-Talleres (Arévalo-Tesoro).

En tanto, por la Conferencia 4, el domingo, desde las 20, se medirán Juventud Unida de Gualeguaychú-Luis Luciano de Urdinarrain (Macías-Sartori), BH de Gualeguay-Regatas Uruguay (Robles-Moreno), Peñarol de Rosario del Tala-Atlético Tala (Barón-Cáceres) y Bancario de Gualeguay-Zaninetti de Concepción del Uruguay (Delsart-Cáceres).

Las posiciones de la Liga Provincial

Conferencia 1: Ferro 16 puntos (8 triunfos-0 derrotas); Sportivo San Salvador y Sionista 14 (6-2); Ciclista 13 (5-3); Olimpia y Sarmiento 10 (2-6); Echagüe y Parque 9 (1-7).

Conferencia 2: Urquiza 16 (8-0); Recreativo y Estudiantes 13 (5-3); Quique y Talleres 12 (4-4); Independiente y Paracao 10 (2-6); Progreso 9 (1-7).

Conferencia 3: Santa Rosa y Estudiantes 14 (6-2); Vélez 13 (5-3); Ferro y Social 12 (4-4); La Armonía 11 (3-5); San José y Capuchinos 10 (2-6).

Conferencia 4: Regatas 16 (8-0); Peñarol 14 (6-2); BH, Zaninetti, Bancario y Atlético Tala 12 (4-4); Luis Luciano 11 (3-5); Juventud Unida 8 (0-8).