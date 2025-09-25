Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Accidente con víctima fatal se produjo en el acceso a Las Cuevas. Un motociclista falleció en el lugar.

Este jueves se registró un trágico siniestro vial en el kilómetro 70 de la Ruta Provincial 11, a la altura del acceso a Las Cuevas, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con un camión.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 e involucró a un camión marca Scania modelo P94DB , dominio FLG 596 , y una motocicleta Honda XR 125cc , dominio 372 HCO , conducida por un hombre mayor de edad.

Lamentablemente, el conductor del rodado menor falleció en el lugar como consecuencia del fuerte impacto. Las autoridades aún no han dado a conocer oficialmente su identidad, a la espera de notificar a los familiares.

Personal del Puesto de Control Vial Diamante, junto a efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona, trabajaron en el lugar del hecho. El tránsito se encuentra asistido y habilitado de manera alternada, permitiendo la circulación por una sola mano mientras se realizan las pericias correspondientes.

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.