Este jueves se registró un trágico siniestro vial en el kilómetro 70 de la Ruta Provincial 11, a la altura del acceso a Las Cuevas, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con un camión.
Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida
La muerte del motociclista en Las Cuevas
El hecho ocurrió alrededor de las 20 e involucró a un camión marca Scania modelo P94DB, dominio FLG 596, y una motocicleta Honda XR 125cc, dominio 372 HCO, conducida por un hombre mayor de edad.
Lamentablemente, el conductor del rodado menor falleció en el lugar como consecuencia del fuerte impacto. Las autoridades aún no han dado a conocer oficialmente su identidad, a la espera de notificar a los familiares.
Personal del Puesto de Control Vial Diamante, junto a efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona, trabajaron en el lugar del hecho. El tránsito se encuentra asistido y habilitado de manera alternada, permitiendo la circulación por una sola mano mientras se realizan las pericias correspondientes.
Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.