La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por afadhya en su 60 aniversario

En el marco de los homenajes a heladerías históricas de todo el país, AFADHYA entregó una especial distinción a la Heladería Vía Flaminia, una de las más emblemáticas por mantener viva la tradición artesanal. En ese caso, se la reconoció por tener el cucurucho bañado más largo del país.

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) reconoció a la Heladería Vía Flaminia de la localidad de Acassuso, San Isidro, en el marco de su 60° aniversario, en un acto que reunió a Ramón Lanús, intendente local, Amparo Cantabella, fundadora, colegas y vecinos para celebrar su aporte a la cultura heladera argentina y su compromiso con la tradición artesanal que la distingue desde 1965.

El evento de conmemoración contó con la presencia de Maximiliano Macarrone, Presidente de AFADHYA y miembros de la comisión directiva de AFADHYA.“Vía Flaminia, con sus emblemáticos cucuruchos, es un símbolo de lo que la artesanía heladera puede lograr. Desde AFADHYA nos enorgullece reconocer a heladerías que marcan un legado y que representan la esencia del helado artesanal argentino: trabajo, dedicación y pasión transmitida de generación en generación.

Celebrar sus 60 años es también homenajear a todos los maestros heladeros que mantienen viva esta tradición en cada rincón del país. La familia Capraro, con Vía Flaminia, fue además una de las pioneras en mantener sus puertas abiertas durante el invierno, reafirmando que el helado artesanal se disfruta todo el año”, destacó Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.Por su parte, Sandra Capraro, dueña de la heladería agregó “Tengo que agradecer a todos por estar acá. Es un placer y una prueba de que, sin trabajo, sin esfuerzo y sin estar presentes, no se logra nada. Por eso celebramos hoy estar acá y con mucha pasión, porque este es un trabajo que requiere mucha pasión”.

Heladerías distinguidas

MELANO HELADOS, de LAS VARILLAS, CÓRDOBA, 115 años

SANTOLIN, de Paternal, C.A.B.A., 75 años

BOMQUEBOM, de PILAR, BUENOS AIRES, 70 años

LOS ANDES, de LAPRIDA, BUENOS AIRES, 65 años

PALMI GELATERIA, de VILLA BOSCH, BUENOS AIRES, 65 años

TINO, de CABALLITO, BUENOS AIRES, 60 años.

EL CIERVO, de Liniers, C.A.B.A., 60 años

CHININ, de SAN MARTIN, BUENOS AIRES, 60 años

ARNALDO, de MUNRO, BUENOS AIRES, 60 años

HELADOS TITO, de RÍO GALLEGOS, SANTA CRUZ, 60 años

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al y Tomi (@al_y_tomi)

Consumo todo el año

“El helado artesanal (HA) refleja nuestra cultura, tradición y la dedicación de quienes lo elaboran. En Argentina, el consumo sigue en aumento, superando los 10 kg per cápita al año, lo que demuestra la pasión de los argentinos por este clásico de nuestra gastronomía. Desde AFADHYA, impulsamos la formación de nuevos maestros heladeros en todo el país, y con estos reconocimientos buscamos que cada vez más profesionales sigan manteniendo viva esta tradición”, concluyó Maccarrone. Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita es de 7,3 Kg, con picos de 10 kg en temporada alta. El estudio, realizado por AFADHYA junto a la consultora D´Alessio Irol, arrojó otros datos: El helado es parte de la vida cotidiana de los argentinos y 9 de cada 10 personas lo consumen todo el año.

El Helado Artesanal despierta sensaciones de felicidad y satisfacción, por lo que el 79% de los encuestados declaró “sentirse mejor” cuando come helado, y un 60% respondió que “ayuda a mejorar su humor”. Los sabores más populares tradicionalmente, como el chocolate y el dulce de leche, se mantienen consistentes en todas las estaciones. Sin embargo, se observa una ampliación en el abanico de opciones, y cuatro de cada diez consumidores aseguran que han explorado, o están abiertos a probar, nuevas y emocionantes variedades de helado.

El top 10 de los sabores elegidos por los argentinos