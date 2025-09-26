Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Más de 40 jugadores competirán desde este viernes en Terrazas Club Pádel en busca de los 500 puntos que otorgará el torneo profesional.

El pádel profesional vuelve a tener una cita de lujo en la capital entrerriana. Este fin de semana, Terrazas Pádel Club será sede de la etapa número 35 del circuito AJPP (Asociación de Jugadores de Pádel Profesional de la Argentina), que otorgará 500 puntos. Con la presencia de 42 jugadores provenientes de distintos puntos del país y un cronograma que promete emociones de principio a fin, Paraná se posiciona una vez más como epicentro de la disciplina.

La acción comenzará este viernes desde las 20, con cinco partidos clasificatorios que otorgarán los últimos lugares en el cuadro principal. Este sábado, a partir de las 11, se disputarán los octavos de final y, desde las 18, los cuartos de final. La jornada decisiva será el domingo: las semifinales se jugarán a las 15 y a las 16.15, mientras que la gran final tendrá lugar a las 20, con el marco esperado de un público ansioso por vivir el desenlace.

Además de la propuesta deportiva, el torneo ofrecerá a los asistentes un atractivo paralelo: la posibilidad de disfrutar del bar del club con un menú variado que incluye piroks, empanadas, pizzas, hamburguesas y lomitos preparados en el tradicional bodegón de Terrazas. Un condimento ideal para quienes quieran combinar deporte y gastronomía en un mismo escenario.

pádel 1 Pádel: el circuito profesional llega este viernes a Paraná

Crecimiento del pádel en Paraná

En diálogo con UNO, Damián Pacco, organizador del certamen, destacó lo que significa recibir un evento de este nivel: “Es crecimiento. Antes, si un jugador quería medirse y progresar en el deporte, debía afrontar costosos viajes a otras provincias. Hoy son los jugadores de distintas partes del país los que vienen a nuestra ciudad a competir en un circuito profesional”.

El esfuerzo de Terrazas Pádel Club por instalar a Paraná en la ruta del pádel de élite viene dando frutos. Esta será la tercera vez que el club recibe a la AJPP y la apuesta es clara: consolidar un espacio en el calendario nacional. “En 2024 vimos la necesidad de que, para promover el pádel en Paraná, teníamos que convocar a los mejores del país. Ese fue el paso inicial y ahora lo estamos reafirmando con esta tercera edición”, explica Pacco.

El certamen contará con jugadores de renombre en el ranking nacional y con otros que harán su debut absoluto en el circuito profesional. Pacco recordó que dentro de la AJPP ya han pasado figuras como Agustín Tapia, Juan Tello, Federico Chingotto o Luciano Soliverez, nombres que hoy son referencia en el pádel mundial. La expectativa es que, en cada edición, Paraná pueda ser testigo del surgimiento de nuevas promesas.

Para esta fecha confirmaron su participación jugadores provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Corrientes, La Pampa, Chaco, Tucumán y La Rioja, entre otras provincias. La diversidad geográfica es una muestra de la relevancia que ha ganado el torneo.

Por supuesto, también habrá representantes locales que buscarán hacerse fuertes ante rivales de jerarquía: Malcom López, Martín Heffel, Guillermo Smaldone, Nahuel Quinteros y Facundo Ilari serán los nombres de Paraná que saltarán a la cancha en busca de dejar su huella en un certamen exigente.

“Esperamos que la final sea un espectáculo digno de presenciar. Los jugadores se preparan durante la semana en sus academias, con rutinas específicas que giran alrededor del pádel. Es su trabajo, su vida, y eso se nota en la cancha”, asegura Pacco.

El organizador destacó también que el torneo busca ser mucho más que deporte: “El público no solo va a disfrutar de jornadas a puro pádel, también tendrá la posibilidad de compartir el ambiente del club, con un bar que ofrece un menú muy variado. Queremos que la experiencia sea completa”.

Las entradas se podrán adquirir en la puerta: hoy el acceso será gratuito, mañana tendrá un costo de 2.000 pesos y el domingo de 5.000 pesos. “La idea es que la gente se acerque, viva el pádel en primera persona y se sume a este proyecto que queremos seguir desarrollando en Paraná”, remarca Pacco.

El certamen de este fin de semana es parte de un camino que la organización busca sostener en el tiempo. “Apostamos a seguir poniendo nuestro granito de arena para el pádel local. Estamos convencidos de que traerá grandes beneficios a la ciudad. Sin dudas, este tipo de torneos potencia el pádel de Paraná y de toda la región”, afirma Pacco.

El sueño de ver a un jugador paranaense en la élite del pádel mundial está presente. “¿Podemos ilusionarnos con que una joven promesa local llegue a la elite? Yo creo que sí. Vamos de a poco, pero estos torneos son el primer paso”, concluyó el organizador.

La AJPP 500 en Terrazas Pádel Club promete tener días a pura adrenalina, con los mejores exponentes nacionales en competencia, el empuje de jugadores locales y una ciudad que late al ritmo de un deporte que no deja de crecer. Paraná se prepara para vivir otra fiesta del pádel profesional, donde el presente y el futuro de la disciplina se encontrarán en una misma cancha.