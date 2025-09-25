El sábado 27 de septiembre a las 21, Crimen, el espectáculo que rinde homenaje a Gustavo Cerati, se presentará por primera vez en Paraná en el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54). La banda, integrada por músicos de trayectoria, interpreta los clásicos del artista con fidelidad y un despliegue escénico pensado para impactar al público.
La música de Gustavo Cerati se vive en vivo: "Crimen" llega al Teatro 3 de Febrero
El sábado 27 de septiembre a las 21, el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54) recibirá por primera vez en Paraná a Crimen, el espectáculo que rinde homenaje a la música de Gustavo Cerati
25 de septiembre 2025 · 15:55hs
Noche de tributo a Gustavo Certati
Las entradas están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro, con posibilidad de pago en 3 y 6 cuotas sin interés para clientes del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe. Crimen propone un recorrido musical que revive la obra de Cerati y ofrece a los fanáticos la oportunidad de disfrutar en vivo de su legado artístico.