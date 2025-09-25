Uno Entre Rios | Show | Crimen

La música de Gustavo Cerati se vive en vivo: "Crimen" llega al Teatro 3 de Febrero

El sábado 27 de septiembre a las 21, el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54) recibirá por primera vez en Paraná a Crimen, el espectáculo que rinde homenaje a la música de Gustavo Cerati

25 de septiembre 2025 · 15:55hs
La música de Gustavo Cerati se vive en vivo: Crimen llega al Teatro 3 de Febrero

El sábado 27 de septiembre a las 21, Crimen, el espectáculo que rinde homenaje a Gustavo Cerati, se presentará por primera vez en Paraná en el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54). La banda, integrada por músicos de trayectoria, interpreta los clásicos del artista con fidelidad y un despliegue escénico pensado para impactar al público.

Noche de tributo a Gustavo Certati

Las entradas están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro, con posibilidad de pago en 3 y 6 cuotas sin interés para clientes del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe. Crimen propone un recorrido musical que revive la obra de Cerati y ofrece a los fanáticos la oportunidad de disfrutar en vivo de su legado artístico.

 Javier Tavarozzi (voz y guitarra)

"Crimen" llega a Paraná con un viaje musical por la obra de Gustavo Cerati

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli: "Llegamos al final de una relación hermosa"

LEER MÁS: Festival Ritmos Argentinos: recitales gratuitos en Rosario del Tala, Concordia y Paraná

Crimen Gustavo Cerati Teatro 3 de Febrero Paraná
Noticias relacionadas
La cultura en tiempos de redes sociales

Cultura y redes sociales: el mundo digital al servicio de artistas y espectadores

El actor reveló que la película de la serie no se hará. Atribuyó la cancelación a decisiones de la productora y dejó en claro que el elenco quedó al margen

Federico D'Elía confirmó que no habrá película de "Los Simuladores"

SUNSET FSTVL en Paraná

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

Los del Litoral 

Los del Litoral llegan al Teatro 3 de Febrero

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Antonio Barijho se recupera luego de haber sido internado por una descompensación

Antonio Barijho se recupera luego de haber sido internado por una descompensación

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Antonio Barijho se recupera luego de haber sido internado por una descompensación

Antonio Barijho se recupera luego de haber sido internado por una descompensación

Indec: la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre 2025

Indec: la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre 2025

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

Policiales
Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Ovación
FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

Paraná tendrá su Juego de las Estrellas

Paraná tendrá su Juego de las Estrellas

Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

La Copa Argentina dio a conocer el horario para el partido entre River y Racing

La Copa Argentina dio a conocer el horario para el partido entre River y Racing

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

La provincia
La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el el Patito Sirirí

En Entre Ríos sólo 8 de cada 100 estudiantes finalizan la Secundaria en tiempo y forma

En Entre Ríos sólo 8 de cada 100 estudiantes finalizan la Secundaria en tiempo y forma

Concepción del Uruguay: bomberos rescataron a un ciervo atrapado en una reja

Concepción del Uruguay: bomberos rescataron a un ciervo atrapado en una reja

Rogelio Frigerio anunció nueva Ley de Gestión Ambiental y una Agencia de Promoción de Inversiones

Rogelio Frigerio anunció nueva Ley de Gestión Ambiental y una Agencia de Promoción de Inversiones

UPCN pide recategorizaciones antes de noviembre

UPCN pide recategorizaciones antes de noviembre

Dejanos tu comentario