Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Cerca de 20 camionetas le darán vida al inicio de la Copa de Oro en Paraná. El Gurí Omar Martínez vuelve de local y también lo hará Mariano Werner.

Todo listo para la salida a pista de las TC Pick Up desde este sábado en el autódromo de Paraná.

Las TC Pick Up tendrán este fin de semana su primera visita en su corto historial al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, donde se anunció la llegada de 19 camionetas.

En relación a la séptima fecha disputada en Río Cuarto el pasado 31 de agosto, habrá tres camionetas más: vuelven Javier Jack (RAM Rampage) y Matías Frano (Ford Ranger), y se incorpora el local Omar Martínez (Toyota Hilux), campeón 2022 de la especialidad.

En el campeonato, Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) y Agustín Canapino (Chevrolet S10) llegan adelante, producto de dos victorias que los sostienen con 16 puntos. El ganador de la etapa clasificatoria, Mariano Werner (Toyota Hilux), se ubica tercero con las quince unidades correspondientes.

Por su parte, el TC Pista Pick Up tendrá diecinueve protagonistas, uno menos en relación a la última fecha en Córdoba. En la Copa Shell Helix, lidera Juan Sebastián Gallo (VW Amarok) con 31 puntos luego de ganar por duplicado y vencer en la Etapa Regular. Su escolta es Benjamín Ochoa (Ford Ranger), a quince de distancia. Habrá un solo representante entrerriano, ya que estará presente el uruguayense Tomás Pellandino con una Ford del Sap Team.

Los horarios del fin de semana en Paraná

El sábado comenzará con los test de TC Pick Up a partir de las 9.10 y luego será el turno de TC Pista Pick Up a las 10.20. El segundo entrenamiento de la mayor será a las 11 y seguirá un nuevo ensayo del TC Pista Pick Up a las 12.05. Las clasificaciones iniciarán a las 15.50 con la divisional menor y después irá la mayor a las 16.16.

El domingo por la mañana se correrán las series de TC Pick Up desde las 9.15. Y a partir de las 13.15 comenzarán las Finales: a esa hora será el turno del TC Pista Pick Up a 14 vueltas y a las 13.50 se disputará la carrera de TC Pick Up a 18 vueltas.