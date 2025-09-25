Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Uno Entre Rios | Policiales | Autovía 14

El hecho ocurrió en el kilómetro 31 de la Autovía 14 en el sur provincial. Viajaban dos mujeres de Buenos Aires que no sufrieron heridas de consideración.

25 de septiembre 2025 · 11:17hs
El accidente ocurrió en el kilómetro 31 de la Autovía 14.

En el auto accidentado viajaban dos mujeres de Buenos Aires.

Un accidente se produjo en la mañana de este jueves en la Autovía 14, donde un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando en la zona del cantero central, a la altura del kilómetro 31. Bomberos y autoridades policiales constataron que las dos mujeres involucradas no presentaron lesiones.

El accidente en la Autovía 14

El incidente vial ocurrió alrededor de las 8 y tomó intervención Bomberos Voluntarios de Ceibas, Entre Ríos.

Según se informó, un automóvil Citroën C4, en el que se trasladaban dos ocupantes femeninas de 65 y 31 años, domiciliadas en Capital Federal, despistó y terminó volcando.

Las mismas circulaban desde la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Corrientes. Según manifestaciones, la conductora perdió el control del vehículo, se despistó y terminó volcando en la zona del cantero central de la Autovía.

Se desplazó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas a bordo del móvil N°24 y al arribar al lugar se constató que las ocupantes no presentaban lesiones y ya habían solicitado el auxilio de su seguro particular para el retiro del vehículo.

En el lugar también tomó intervención la Policía Caminera Vial de Gualeguaychú y Gendarmería Nacional, además de Personal de Vialidad Nacional.

