Uno Entre Rios | Ovación | Las Yaguaretés

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos

Antonella Reding y Paula Pedrozo fueron convocadas a una nueva concentración de Las Yaguaretés, que se realizará en Casa Pumas.

26 de septiembre 2025 · 09:33hs
Con dos entrerrianas

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos.

Tras el último encuentro entre el plantel mayor y el equipo juvenil, en la previa de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Las Yaguaretés (el seleccionado argentino de rugby femenino) volverán a concentrarse del sábado 27 al lunes 29 en las instalaciones de Casa Pumas.

Las Yaguaretés continúan con su exigente pretemporada, con la mirada puesta en el inicio de la competencia en enero de 2026, cuando disputen la etapa del SVNS 3, en busca de un lugar en la Segunda División del Circuito Mundial.

Pádel: el circuito profesional llega este viernes a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina.

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Entre Ríos dice presente en la concentración nacional de Las Yaguaretés

Embed

Facundo Salas, entrenador asistente del seleccionado, se mostró entusiasmado con este nuevo encuentro nacional: "Para nosotros es muy importante esta concentración ya que, además de compartirla con el seleccionado peruano, estamos en el medio de nuestra pretemporada de cara a lo que será el SVNS 3 en enero. Seguimos ajustando y perfeccionando nuestro sistema, tanto en ataque como en defensa, siempre tratando de mejorar. Venimos de trabajar con las jugadoras menores de 20, las cuales varias se sumarán a esta nueva concentración nacional".

Salas también destacó la evolución del equipo en los últimos años: "Siempre el objetivo es mejorar. En estos tres años de trabajo que tenemos con Nahuel (García) tuvimos un gran crecimiento en el juego y en el ranking, con más de 20 puestos arriba. Seguiremos buscando afinar detalles para en el corto plazo obtener la plaza que nos meta en el SVNS 2 y asegurarnos más torneos".

Las 21 jugadoras convocadas

Argañaraz, Nahir - Aguará Guazú (Tucumán)

Brígido, Virginia - Córdoba Athletic (Cordobesa)

Charamone, Carolina - La Plata RC (URBA)

Delgado, Candela - Cardenales (Tucumán)

Díaz, Malena - Universitario de Córdoba (Cordobesa)

Escalante, Cristal - Las Águilas (Nordeste)

González, Sofía - Casa de Padua (URBA)

González, Yamila - Club Taborín (Cordobesa)

González, Zaira - Las Águilas (Nordeste)

Iacaruso, Francesca - Ciudad de Buenos Aires (URBA)

Ibañez, Agustina - CAPRI (Misiones)

Lecuona, Milagros - Centro Naval (URBA)

Medina, Azul - Cardenales (Tucumán)

Moreno, Andrea - Aguará Guazú (Tucumán)

Osorio, Rocío - La Plata RC (URBA)

Pedrozo, Paula - La Salle (URBA)

Reding, Antonella - Club Atlético Echagüe (Entrerriana)

Rodich, Talía - Las Águilas (Nordeste)

Romero, Teresa - Cardenales (Tucumán)

Taladrid, María - La Plata RC (URBA)

Vélazquez, Ruth - Carpi (Misiones)

Las Yaguaretés Antonella Reding Casa Pumas
Noticias relacionadas
Vélez recibirá a Santa Rosa en el clásico de Chajarí que se disputará en la Liga Provincial.

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

Iván Frutos será uno de los representantes de la FEB en Concordia.

Se disputa el Campeonato Regional Masculino de Mayores en Concordia

Lautaro Cipriani, presente en una nueva concentración nacional con Argentina XV.

Lautaro Cipriani, presente en una nueva concentración nacional con Argentina XV

Estudiantes quedó elimnado de local.

Flamengo eliminó por penales a Estudiantes en La Plata y es el rival de Racing

Ver comentarios

Lo último

Enfermedades cardiovasculares: Causan más muertes que todos los tipos de cáncer juntos

Enfermedades cardiovasculares: "Causan más muertes que todos los tipos de cáncer juntos"

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

Ultimo Momento
Enfermedades cardiovasculares: Causan más muertes que todos los tipos de cáncer juntos

Enfermedades cardiovasculares: "Causan más muertes que todos los tipos de cáncer juntos"

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Triple femicidio: Thelma Fardin cuestionó a Patricia Bullrich y al presidente Milei

Triple femicidio: Thelma Fardin cuestionó a Patricia Bullrich y al presidente Milei

Policiales
Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Ovación
Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

La provincia
Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: ¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: Descenso sobrerrepresentado

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: "Descenso sobrerrepresentado"

Bomberos Voluntarios suman App para personas que afrontan desafíos para comunicarse

Bomberos Voluntarios suman App para personas que afrontan desafíos para comunicarse

Adultos podrán constituirse como referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes

Adultos podrán constituirse como referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes

Dejanos tu comentario