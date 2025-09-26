Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos.

Antonella Reding y Paula Pedrozo fueron convocadas a una nueva concentración de Las Yaguaretés, que se realizará en Casa Pumas.

Tras el último encuentro entre el plantel mayor y el equipo juvenil, en la previa de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Las Yaguaretés (el seleccionado argentino de rugby femenino) volverán a concentrarse del sábado 27 al lunes 29 en las instalaciones de Casa Pumas.

Las Yaguaretés continúan con su exigente pretemporada, con la mirada puesta en el inicio de la competencia en enero de 2026, cuando disputen la etapa del SVNS 3, en busca de un lugar en la Segunda División del Circuito Mundial.

Entre Ríos dice presente en la concentración nacional de Las Yaguaretés

Facundo Salas, entrenador asistente del seleccionado, se mostró entusiasmado con este nuevo encuentro nacional: "Para nosotros es muy importante esta concentración ya que, además de compartirla con el seleccionado peruano, estamos en el medio de nuestra pretemporada de cara a lo que será el SVNS 3 en enero. Seguimos ajustando y perfeccionando nuestro sistema, tanto en ataque como en defensa, siempre tratando de mejorar. Venimos de trabajar con las jugadoras menores de 20, las cuales varias se sumarán a esta nueva concentración nacional".

Salas también destacó la evolución del equipo en los últimos años: "Siempre el objetivo es mejorar. En estos tres años de trabajo que tenemos con Nahuel (García) tuvimos un gran crecimiento en el juego y en el ranking, con más de 20 puestos arriba. Seguiremos buscando afinar detalles para en el corto plazo obtener la plaza que nos meta en el SVNS 2 y asegurarnos más torneos".

Las 21 jugadoras convocadas

Argañaraz, Nahir - Aguará Guazú (Tucumán)

Brígido, Virginia - Córdoba Athletic (Cordobesa)

Charamone, Carolina - La Plata RC (URBA)

Delgado, Candela - Cardenales (Tucumán)

Díaz, Malena - Universitario de Córdoba (Cordobesa)

Escalante, Cristal - Las Águilas (Nordeste)

González, Sofía - Casa de Padua (URBA)

González, Yamila - Club Taborín (Cordobesa)

González, Zaira - Las Águilas (Nordeste)

Iacaruso, Francesca - Ciudad de Buenos Aires (URBA)

Ibañez, Agustina - CAPRI (Misiones)

Lecuona, Milagros - Centro Naval (URBA)

Medina, Azul - Cardenales (Tucumán)

Moreno, Andrea - Aguará Guazú (Tucumán)

Osorio, Rocío - La Plata RC (URBA)

Pedrozo, Paula - La Salle (URBA)

Reding, Antonella - Club Atlético Echagüe (Entrerriana)

Rodich, Talía - Las Águilas (Nordeste)

Romero, Teresa - Cardenales (Tucumán)

Taladrid, María - La Plata RC (URBA)

Vélazquez, Ruth - Carpi (Misiones)