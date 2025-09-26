Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina El próximo lunes, desde las 12, se presentará en Santa Fe la nueva franquicia argentina que competirá en el Súper Rugby Américas 2026. 26 de septiembre 2025 · 11:12hs

El próximo lunes, desde las 12, se presentará oficialmente en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de Santa Fe la nueva franquicia argentina para el Súper Rugby Américas 2026. Participarán autoridades provinciales, dirigentes de la UAR y referentes del deporte.

La incorporación de esta nueva franquicia representa un paso importante para el crecimiento del rugby profesional en el país, especialmente en el interior. La iniciativa busca consolidar un proyecto deportivo que potencie a los talentos emergentes de distintas regiones y fortalezca la presencia argentina en la principal competencia continental de franquicias.

