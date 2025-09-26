Uno Entre Rios | Ovación | Súper Rugby Américas

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

El próximo lunes, desde las 12, se presentará en Santa Fe la nueva franquicia argentina que competirá en el Súper Rugby Américas 2026.

26 de septiembre 2025 · 11:12hs
Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina.

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina.

El próximo lunes, desde las 12, se presentará oficialmente en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de Santa Fe la nueva franquicia argentina para el Súper Rugby Américas 2026. Participarán autoridades provinciales, dirigentes de la UAR y referentes del deporte.

La incorporación de esta nueva franquicia representa un paso importante para el crecimiento del rugby profesional en el país, especialmente en el interior. La iniciativa busca consolidar un proyecto deportivo que potencie a los talentos emergentes de distintas regiones y fortalezca la presencia argentina en la principal competencia continental de franquicias.

El Litoral se une al Súper Rugby Américas 2026 con el apoyo de la UER.

El Litoral se une al Súper Rugby Américas 2026 con el apoyo de la UER

Pádel: el circuito profesional llega este viernes a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

LEER MÁS: El Litoral se une al Súper Rugby Américas 2026 con el apoyo de la UER

Lanzan la nueva franquicia argentina para el Súper Rugby Américas 2026 en Santa Fe

Embed

Durante el acto se darán a conocer el nombre oficial del equipo, su identidad visual y los principales lineamientos del proyecto deportivo e institucional. Con esta nueva estructura, el rugby argentino suma una nueva plataforma de desarrollo y competencia de alto nivel.

Súper Rugby Américas Santa Fe Litoral
Noticias relacionadas
Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos.

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos

Vélez recibirá a Santa Rosa en el clásico de Chajarí que se disputará en la Liga Provincial.

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

Iván Frutos será uno de los representantes de la FEB en Concordia.

Se disputa el Campeonato Regional Masculino de Mayores en Concordia

Lautaro Cipriani, presente en una nueva concentración nacional con Argentina XV.

Lautaro Cipriani, presente en una nueva concentración nacional con Argentina XV

Ver comentarios

Lo último

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Ultimo Momento
Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Triple femicidio: Thelma Fardin cuestionó a Patricia Bullrich y al presidente Milei

Triple femicidio: Thelma Fardin cuestionó a Patricia Bullrich y al presidente Milei

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Policiales
Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Ovación
Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

La provincia
Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: ¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: Descenso sobrerrepresentado

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: "Descenso sobrerrepresentado"

Bomberos Voluntarios suman App para personas que afrontan desafíos para comunicarse

Bomberos Voluntarios suman App para personas que afrontan desafíos para comunicarse

Adultos podrán constituirse como referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes

Adultos podrán constituirse como referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes

Dejanos tu comentario