Tras su internación, Maxi de GH habló a sus seguidores

A finales de esta semana trascendió en las redes sociales que Maxi Guidici, ex participante de Gran Hermano, había sido atendido de urgencia tras haber ingerido una gran cantidad de calmantes y pasó algunos días en el hospital. Tras la internación, el cordobés se refirió al hecho y confesó que no está pasando por un buen momento.

Maxi publicó en sus historias de Instagram un comunicado donde agradeció la preocupación de sus seguidores y pidió que no se señalara a Juliana Díaz, su ex pareja y también ex participante del reality, como responsable por el hecho ya que días antes del hecho confirmaron su separación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maximiliano Guidici (@max_pela)

LEER MÁS: Repudio a Marcelo Tinelli por seguir a Tomás Holder mientras sufría un ataque de pánico

Este domingo el cordobés apareció en los medios y expresó: "Gracias a Dios estoy acompañado por mi mamá, así que estoy bien. Por suerte, ya pasó. Me hizo un click en la cabeza y me siento más fuerte". Al ser consultado por los motivos detrás de lo sucedido, detalló: "Fue un momento que toqué fondo y salió así. Lamentablemente, se dio todo esto. Pero hoy ya me siento bien y tengo fuerza para lo que viene" y agregó: "Esto hizo que viera un montón de cosas que me parecían muchísimo más graves en el momento que tomé esa decisión y hoy las veo distintas porque, realmente, estuve muy cerca de cometer un gravísimo error. Me siento muy mal por no valorar la gente que tengo alrededor, que me brindó su cariño y apoyo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maximiliano Guidici (@max_pela)

"Fueron muchas cosas juntas", explicó, "La más fuerte fue una cuota de frustración y el hecho de terminar la relación con Juliana también sumó mucho a eso. A mí, vivir en Buenos Aires me cuesta muchísimo. Ya se me termina el contrato del departamento y buscar otro se me hace complicado y siento que tiro la toalla yéndome a Córdoba". En este marco confesó que le hubiera gustado estar en el Bailando y sintió tristeza al ver que su ex pareja está en el programa de Marcelo Tinelli, pero él no.

"Quiero dejar en claro que Juliana hizo muchísimo por mí, me ayudó un montón. Lamentablemente, o gracias a Dios, ella está muy enfocada en lo que tiene que hacer, pero siempre tratando de ayudarme", insistió el mediático.

Ex participantes de GH sobre la salud mental

Los ex 'hermanitos' hablaron desde distintas plataformas tras la situación que atravesó Maxi y todos coincidieron en haber pasado por situaciones complejas con su salud mental tras la finalización del realuty emitido por Telefe y que, de un día para el otro, los catapultó a la fama.

TOMÁS HOLDER ATAQUE DE PÁNICO.jpg

Recientemente Tomás Holder sufrió un ataque de pánico en la gala de eliminación del Bailando 2023 y confesó que está atravesando un tratamiento psicológico para superar este padecimiento. Por su parte Julieta Poggio, una de las finalistas del concurso, indicó: "Es tan importante la salud mental, la sororidad, la compasión. Este año conocí, por primera vez en mi vida, el sentimiento de la ansiedad. Es algo horrible, el corazón se te sale y por ese momento no le ves sentido a nada" y agregó: " Nadie te prepara para lo que es el lado B del reconocimiento".