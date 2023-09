Repudio a Marcelo Tinelli por seguir a Tomás Holder mientras sufría un ataque de pánico

Seguidamente las cámaras mostraron cómo el influencer estaba en el estacionamiento del estudio, agachado y luego asistido por personal de la salud. Minutos más tarde el productor, Federico Hoppe, indicó que el participante estaba sufriendo un ataque de pánico. "Algún tema de salud debe tener, porque ayer también le bajó la presión, el lunes también estaba medio raro, ya van tres días que está así", indicó Tinelli que comenzó a caminar hasta dar con la ambulancia donde se encontraba Holder donde lo filmó mientras él estaba acostado boca abajo en la camilla.

Por lo que sucedió en el #Bailando2023 pic.twitter.com/C27G66ksGt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 21, 2023

"Es raro todo el tema mental y los ataques de pánico. Me da mucha pena", indicó el conductor cuando volvió al escenario. Finalmente, el influencer y su bailarina fueron salvados por Marcelo Polino. Cuando se sintió mejor, Holder volvió a la pista y expresó: " Estoy luchando con ataques de pánico. Estoy dando lo mejor de mí, pero a veces no me sale. No soy mal pibe y me matan a veces por algo que no soy. Quiero hacer las cosas bien, pero no sale a veces, no sé bailar. Estoy yendo al psicólogo para evitar todo esto. No quiero dar este papel, estoy para más" y Tinelli contestó: "Las cosas personales las tenés que solucionar en privado, pero acá gozás de todo nuestro cariño y amor".

El momento fue viral rápidamente y causó repercusión negativa hacia el programa de Tinelli ya que muchos usuarios consideraron que el programa violó los derechos de Holder a ser atendido de forma privada por profesionales y que haber transmitido el momento en vivo constituyó un incumplimiento a la Ley de Salud Mental, pese a que el joven de 21 años es una personalidad pública. "Cómo lo van a filmar así, en pleno ataque. Le aumentan su ansiedad y pueden desencadenar otro episodio cuando recupere el auto-control y se da cuenta que lo vio toda la argentina", indicaron varios usuarios y recalcaron lo repudiable del morbo que generó esta situación.