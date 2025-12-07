TOTO, una de las bandas más icónicas de la historia del rock y el pop, regresa a Argentina y dará su show el sábado 13 en el Campo Argentino de Polo de CABA.
TOTO: gran expectativa por la vuelta de la banda a Argentina
TOTO, una de las bandas más icónicas de la historia del rock y el pop, tocará el 13 de deiciembre en CABA junta a Christopher Cross
Los creadores de himnos inmortales como Africa, Rosanna y Hold the Line, con más de 40 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy volverán al país donde sus fns esperan revivir su excelencia musical y su energía en vivo.
La banda californiana nacida en Los Ángeles en 1977, tiene en su formación actual a Steve Lukather (guitarra/voz), Joseph Williams (voz), Greg Phillinganes (teclados/voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (vientos/percusiones/voz) y Dennis Atlas (teclados/voz), todos músicos sesionisas de primer nivel.
La última vez que tocaron en Buenos Aires, agotaron el arena Movistar en horas y miles de fans se quedaron afuera. Esta es tu oportunidad de vivir —y revivir— un concierto que combina emoción, alegria y una colección de hits que marcaron generaciones.
Y como si fuera poco, la noche tendrá un invitado de lujo: Christopher Cross, leyenda del rock, ganador de cinco premios Grammy y creador de clásicos como Sailing, Ride Like the Wind y Arthur’s Theme. Dos gigantes de la música juntos en un mismo escenario, para una velada irrepetible.