TOTO: gran expectativa por la vuelta de la banda a Argentina

TOTO, una de las bandas más icónicas de la historia del rock y el pop, tocará el 13 de deiciembre en CABA junta a Christopher Cross

hristopher Cross, leyenda del rock, ganador de cinco premios Grammy y creador de clásicos como Sailing, Ride Like the Wind y Arthur’s Theme.

TOTO:Los creadores de himnos inmortales como Africa, Rosanna y Hold the Line, con más de 40 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy volverán al país donde sus fns esperan revivir su excelencia musical y su energía en vivo.

TOTO, una de las bandas más icónicas de la historia del rock y el pop, regresa a Argentina y dará su show el sábado 13 en el Campo Argentino de Polo de CABA.

Los creadores de himnos inmortales como Africa, Rosanna y Hold the Line, con más de 40 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy volverán al país donde sus fns esperan revivir su excelencia musical y su energía en vivo.

La entrerriana Emilia Mernes es la artista mujer más escuchada en Spotify en 2025

Embed

La banda californiana nacida en Los Ángeles en 1977, tiene en su formación actual a Steve Lukather (guitarra/voz), Joseph Williams (voz), Greg Phillinganes (teclados/voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (vientos/percusiones/voz) y Dennis Atlas (teclados/voz), todos músicos sesionisas de primer nivel.

La última vez que tocaron en Buenos Aires, agotaron el arena Movistar en horas y miles de fans se quedaron afuera. Esta es tu oportunidad de vivir —y revivir— un concierto que combina emoción, alegria y una colección de hits que marcaron generaciones.

Embed

Y como si fuera poco, la noche tendrá un invitado de lujo: Christopher Cross, leyenda del rock, ganador de cinco premios Grammy y creador de clásicos como Sailing, Ride Like the Wind y Arthur’s Theme. Dos gigantes de la música juntos en un mismo escenario, para una velada irrepetible.