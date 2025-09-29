Uno Entre Rios | Show | Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Este lunes, Marcelo Tinelli fue invitado al ciclo "Ángel responde", el programa que conduce Ángel de Brito y habló frente a una audiencia virtual de más de 40 mil personas conectadas

29 de septiembre 2025 · 14:55hs
Este lunes, Marcelo Tinelli fue invitado al ciclo Ángel responde, el programa que conduce Ángel de Brito en Bondi Live. Frente a una audiencia virtual de más de 40 mil personas conectadas al streaming, el conductor repasó temas personales, familiares y profesionales.

En la charla se refirió a la relación con las madres de sus hijos: Soledad Aquino, con quien tuvo a Micaela y Candelaria; Paula Robles, madre de Francisco y Juana; y Guillermina Valdés, madre de Lorenzo. “Siempre trato de mantener la mejor relación posible”, aseguró.

Tinelli también habló de su vínculo con San Lorenzo, club del que es hincha y expresidente. Lamentó no poder visitar actualmente el estadio por “problemas políticos”, aunque no descartó volver en un futuro. “Es el club de mis amores”, expresó.

En el plano laboral, adelantó que se encuentra en plena preparación de la segunda temporada de Los Tinelli, la docu-serie que muestra su vida íntima junto a su familia en José Ignacio, Uruguay. La primera temporada, de ocho episodios, se estrenó en enero de 2025 en Prime Video.

Además, compartió su entusiasmo por su reciente desembarco en el streaming con Estamos de paso, un nuevo programa que conduce en el canal Carnaval Stream, plataforma que también sumó a figuras como Jorge Rial, Viviana Canosa y Alejandro Fantino.

Con proyectos en marcha y un presente activo en los medios digitales, Tinelli destacó que atraviesa una etapa de plenitud y se mostró contento con el rumbo que está tomando su carrera.

Marcelo Tinelli San Lorenzo Streaming Ángel responde Bondi Live
