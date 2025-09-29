Cris Morena recordó a Romina Yan y a su nieta Mila

A 15 años de la muerte de Romina Yan, y también a dos meses desde el fallecimiento de Mila Yankelevich, Cris Morena compartió en su cuenta de Instagram una publicación para recordarlas

El 28 de septiembre se cumplieron 15 años de la muerte de Romina Yan, y también dos meses desde el fallecimiento de Mila Yankelevich, su pequeña nieta. En esta fecha tan dolorosa, Cris Morena compartió en su cuenta de Instagram una emotiva publicación para recordarlas.

La productora eligió un video con imágenes de Romina y de Mila, acompañado por un dibujo de un corazón palpitando y su voz en off, casi al borde del llanto. “La vida es un segundo. Y en honor a las dos, las vivo a pleno y con todo. Gracias por estar en mi alma siempre, en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila. Están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá Tití”, expresó.

Romina Yan, actriz y protagonista de la recordada ficción Chiquititas, murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, tras sufrir una descompensación a la salida del gimnasio donde entrenaba. Fue madre de Azul, Valentino y Franco, fruto de su matrimonio con Darío Giordano.

Por su parte, Mila, de 7 años, perdió la vida en un trágico accidente náutico en Miami el pasado 28 de julio, cuando el velero en el que navegaba fue embestido por una barcaza en la Bahía de Biscayne. En el hecho también fallecieron otras dos niñas.

Tras conocerse la noticia, Cris Morena y Gustavo Yankelevich viajaron de inmediato a Miami para acompañar a su hijo Tomás y a su esposa, la actriz Sofía Reca, en el difícil momento familiar.