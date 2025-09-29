Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Este sábado se desarrolló la segunda instancia de las clínicas del programa Diseña Paraná, que impulsa la Municipalidad junto a Marca Paraná, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. La propuesta busca fortalecer a los emprendedores locales y definir quiénes participarán de la feria prevista del 21 al 23 de noviembre .

En esta etapa, unos 30 emprendimientos seleccionados presentaron sus proyectos y productos exponiendo sus avances y la manera en que incorporan la identidad local y la consigna del río Paraná con enfoque en la sostenibilidad.

Diseña Paraná feria (2)

La coordinadora del Programa Marca Paraná, Anabel Waigandt, destacó que esta segunda clínica “es un momento muy importante porque a partir de esta curaduría se definirán quiénes pasan a la feria”. Valoró, además, la evolución del programa: “Estamos muy conformes porque lo que estamos viendo es una evolución en estos años. Encontramos que los emprendedores, sobre todo quienes ya vienen con trayectoria en el programa, han hecho un gran desarrollo de sus propuestas, y vemos que la consigna está presente en casi todos los proyectos. Se está visualizando un diseño con identidad paranaense”.

Por su parte, la coordinadora de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana, explicó que la dinámica combina evaluación y aprendizaje: “Tenemos unos 30 emprendimientos que están siendo evaluados en una instancia que, por un lado, es curatorial y, por otro, pedagógica e informativa. Cada emprendedor tiene unos minutos para presentar su emprendimiento y los principales productos que realizan”.

Diseña Paraná feria (3)

Santana también resaltó el valor del proceso: “Nos parece muy relevante esta instancia porque es la culminación de un trabajo que venimos sosteniendo desde marzo, dentro de un programa que incluyó capacitaciones, acompañamiento y formación. Forma parte de la estrategia del Municipio de apoyar a los emprendedores, y en particular al sector del diseño, que es clave en la economía local”.

De esta manera, el programa Diseña Paraná avanza hacia su etapa final, que tendrá lugar en la feria el fin de semana largo de noviembre, donde se exhibirán los proyectos seleccionados, consolidando un espacio de identidad, creatividad y desarrollo para los emprendedores de la ciudad.