La televisión argentina vivió su gran fiesta anual con la entrega del Premio Martín Fierro 2025 en el hotel Hilton. La ceremonia organizada por APTRA coronó a Telefe como el canal más premiado de la noche, con 14 estatuillas, y entregó el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.
Todos los ganadores del Premio Martín Fierro 2025
La televisión argentina vivió su gran fiesta anual con la entrega del Premio Martín Fierro 2025 en el hotel Hilton
El gran éxito de la temporada fue Margarita, el spin off de Floricienta creado por Cris Morena, que obtuvo cuatro galardones, entre ellos Ficción y Revelación para la joven actriz Lola Abraldes. América y El Trece compartieron el segundo lugar con seis premios cada uno, mientras que El Nueve y la TV Pública también lograron reconocimientos en distintas categorías.
La gala tuvo momentos de emoción y discursos destacados, como el homenaje a Mirtha Legrand, que recibió el Martín Fierro Leyenda, Susana Giménez que ganó como mejor programa de Interés General y las palabras de Rodolfo Barili, premiado por su labor periodística.
Lista completa de ganadores Martín Fierro 2025
-
Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro
Ficción: Margarita (Telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico: LAM (América) – Ángel de Brito
Humorístico / De actualidad: Pasó en América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli
Deportivo: Copa América (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Noticiero diurno: El noticiero de la gente (Telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini
Noticiero nocturno: Telenoche (El Trece) – Nelson Castro y Dominique Metzger
Interés general: Susana Giménez (Telefe) – Susana Giménez
Musical: Planeta 9 (El Nueve) – Edith Hermida y Maia Chacra
Magazine: DDM (América) – Mariana Fabbiani
Cultural / Educativo: Argentina de película (América) – Teté Coustarot
Entretenimientos: Ahora caigo (El Trece) – Darío Barassi
Big Show: Bake Off Famosos (Telefe) – Wanda Nara, Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular
Reality: Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago del Moro
Gastronomía: Qué mañana! (El Nueve) – Mariano Peluffo
Viajes / Turismo: Resto del mundo (El Trece) – Federico Bal
Programa de servicios: ADN Buena Salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz
Jurados: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)
Branded Content: El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – Telefe)
Labor en conducción femenina: Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)
Labor en conducción masculina: Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)
Labor periodística femenina: Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)
Labor periodística masculina: Rodolfo Barili (Telefe Noticias – Telefe)
Cronista / Movilero: Oliver Quiróz (A la tarde – América)
Panelista: David Kavlin (Todas las tardes – El Nueve)
Actriz protagonista de ficción: Isabel Macedo (Margarita – Telefe)
Actor de reparto: Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)
Actriz de reparto: Julia Calvo (Margarita – Telefe)
Revelación: Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy)
Labor humorística: Peto Menahem (La noche perfecta – El Trece)
Autor / Guionista: Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós, Daniel Burman y Sergio Dubcovsky (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)
Director de no ficción: Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)
Aviso publicitario: Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia GUT
Producción integral: Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – El Nueve)