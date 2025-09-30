Uno Entre Rios | Show | Martín Fierro 2025

Todos los ganadores del Premio Martín Fierro 2025

La televisión argentina vivió su gran fiesta anual con la entrega del Premio Martín Fierro 2025 en el hotel Hilton

30 de septiembre 2025 · 12:11hs
Ángel de Brito - Damián Betular

El equipo de Bake Off: Famosos Argentina

Rodolfo Barili - Pampita

La televisión argentina vivió su gran fiesta anual con la entrega del Premio Martín Fierro 2025 en el hotel Hilton. La ceremonia organizada por APTRA coronó a Telefe como el canal más premiado de la noche, con 14 estatuillas, y entregó el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

El gran éxito de la temporada fue Margarita, el spin off de Floricienta creado por Cris Morena, que obtuvo cuatro galardones, entre ellos Ficción y Revelación para la joven actriz Lola Abraldes. América y El Trece compartieron el segundo lugar con seis premios cada uno, mientras que El Nueve y la TV Pública también lograron reconocimientos en distintas categorías.

Susana, Mirtha y Wanda

Martín Fierro 2025 de la Televisión: horario y detalles de la transmisión

La gala tuvo momentos de emoción y discursos destacados, como el homenaje a Mirtha Legrand, que recibió el Martín Fierro Leyenda, Susana Giménez que ganó como mejor programa de Interés General y las palabras de Rodolfo Barili, premiado por su labor periodística.

Lista completa de ganadores Martín Fierro 2025

  • Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro

  • Ficción: Margarita (Telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

  • Periodístico: LAM (América) – Ángel de Brito

  • Humorístico / De actualidad: Pasó en América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli

  • Deportivo: Copa América (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

  • Noticiero diurno: El noticiero de la gente (Telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini

  • Noticiero nocturno: Telenoche (El Trece) – Nelson Castro y Dominique Metzger

  • Interés general: Susana Giménez (Telefe) – Susana Giménez

  • Musical: Planeta 9 (El Nueve) – Edith Hermida y Maia Chacra

  • Magazine: DDM (América) – Mariana Fabbiani

  • Cultural / Educativo: Argentina de película (América) – Teté Coustarot

  • Entretenimientos: Ahora caigo (El Trece) – Darío Barassi

  • Big Show: Bake Off Famosos (Telefe) – Wanda Nara, Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular

  • Reality: Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago del Moro

  • Gastronomía: Qué mañana! (El Nueve) – Mariano Peluffo

  • Viajes / Turismo: Resto del mundo (El Trece) – Federico Bal

  • Programa de servicios: ADN Buena Salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz

  • Jurados: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)

  • Branded Content: El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – Telefe)

  • Labor en conducción femenina: Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)

  • Labor en conducción masculina: Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)

  • Labor periodística femenina: Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)

  • Labor periodística masculina: Rodolfo Barili (Telefe Noticias – Telefe)

  • Cronista / Movilero: Oliver Quiróz (A la tarde – América)

  • Panelista: David Kavlin (Todas las tardes – El Nueve)

  • Actriz protagonista de ficción: Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

  • Actor de reparto: Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

  • Actriz de reparto: Julia Calvo (Margarita – Telefe)

  • Revelación: Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy)

  • Labor humorística: Peto Menahem (La noche perfecta – El Trece)

  • Autor / Guionista: Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós, Daniel Burman y Sergio Dubcovsky (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

  • Director de no ficción: Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)

  • Aviso publicitario: Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia GUT

  • Producción integral: Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – El Nueve)

