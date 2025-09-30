Todos los ganadores del Premio Martín Fierro 2025 La televisión argentina vivió su gran fiesta anual con la entrega del Premio Martín Fierro 2025 en el hotel Hilton 30 de septiembre 2025 · 12:11hs

La televisión argentina vivió su gran fiesta anual con la entrega del Premio Martín Fierro 2025 en el hotel Hilton. La ceremonia organizada por APTRA coronó a Telefe como el canal más premiado de la noche, con 14 estatuillas, y entregó el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

El gran éxito de la temporada fue Margarita, el spin off de Floricienta creado por Cris Morena, que obtuvo cuatro galardones, entre ellos Ficción y Revelación para la joven actriz Lola Abraldes. América y El Trece compartieron el segundo lugar con seis premios cada uno, mientras que El Nueve y la TV Pública también lograron reconocimientos en distintas categorías.

La gala tuvo momentos de emoción y discursos destacados, como el homenaje a Mirtha Legrand, que recibió el Martín Fierro Leyenda, Susana Giménez que ganó como mejor programa de Interés General y las palabras de Rodolfo Barili, premiado por su labor periodística. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telefe (@telefe) Lista completa de ganadores Martín Fierro 2025 Martín Fierro de Oro : Santiago del Moro

Ficción : Margarita (Telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

Periodístico : LAM (América) – Ángel de Brito

Humorístico / De actualidad : Pasó en América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli

Deportivo : Copa América (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Noticiero diurno : El noticiero de la gente (Telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini

Noticiero nocturno : Telenoche (El Trece) – Nelson Castro y Dominique Metzger

Interés general : Susana Giménez (Telefe) – Susana Giménez

Musical : Planeta 9 (El Nueve) – Edith Hermida y Maia Chacra

Magazine : DDM (América) – Mariana Fabbiani

Cultural / Educativo : Argentina de película (América) – Teté Coustarot

Entretenimientos : Ahora caigo (El Trece) – Darío Barassi

Big Show : Bake Off Famosos (Telefe) – Wanda Nara, Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular

Reality : Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago del Moro

Gastronomía : Qué mañana! (El Nueve) – Mariano Peluffo

Viajes / Turismo : Resto del mundo (El Trece) – Federico Bal

Programa de servicios : ADN Buena Salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz

Jurados : Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)

Branded Content : El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – Telefe)

Labor en conducción femenina : Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)

Labor en conducción masculina : Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Labor periodística femenina : Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)

Labor periodística masculina : Rodolfo Barili (Telefe Noticias – Telefe)

Cronista / Movilero : Oliver Quiróz (A la tarde – América)

Panelista : David Kavlin (Todas las tardes – El Nueve)

Actriz protagonista de ficción : Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

Actor de reparto : Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

Actriz de reparto : Julia Calvo (Margarita – Telefe)

Revelación : Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy)

Labor humorística : Peto Menahem (La noche perfecta – El Trece)

Autor / Guionista : Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós, Daniel Burman y Sergio Dubcovsky (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

Director de no ficción : Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)

Aviso publicitario : Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia GUT

Producción integral: Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – El Nueve)