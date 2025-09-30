¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

El Superclásico se disputará en la fecha 15 en La Bombonera. River y Boca se cruzarían también en los playffs.

El Torneo Clausura de la Liga Profesional ingresó en la recta final. Restan seis capítulos para el cierre de la fase regular. En este recorrido se definirán los dos descensos, la clasificación a las competencias internacionales y los cruces correspondiente a los octavos de final. La conformación de los playoffs abren espacio a la disputa de un segundo Superclásico.

Boca y River se medirán el fin de semana del 9 de noviembre en la Bombonera en el marco de la 15° fecha. De acuerdo a las posiciones actuales, el Millonario y el Xeneize se cruzarían una vez más en el torneo. El elenco dirigido por Marcelo Gallardo se ubica en el tercer escalón de la Zona B. Por su parte, el conjunto de La Ribera se encuentra en el sexto lugar de las posiciones de la Zona A.

Como se disputarían los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Los ocho clasificados de la zona A hoy serían Unión, Barracas Central, Defensa y Justicia, Tigre, Estudiantes, Boca, Argentinos Juniors y Central Córdoba (SdE); con Racing y el último subcampeón Huracán al acecho de regresar a la zona de Playoffs.

En tanto, en la zona B, los que estarían adentro son Riestra, Vélez, River, Lanús, San Lorenzo, Rosario Central, Atlético Tucumán y Sarmiento. En este grupo, las sorpresivas ausencias son el último campeón Platense e Independiente, que alcanzó las semifinales en el torneo anterior.

Llave 1

Unión (1° Zona A) vs. Sarmiento (8° Zona B)

Lanús (4° B) vs. Estudiantes (5° A)

Vélez (2° B) vs. Argentinos Juniors (7° A)

Defensa y Justicia (3° A) vs. Rosario Central (6° B)

Llave 2

Riestra (1° B) vs. Central Córdoba (SdE) (8° A)

Tigre (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Barracas Central (2° A) vs. Atlético Tucumán (7° B)

River (3° B) vs. Boca (6° A)

Modificación en la definición del Torneo Clausura

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación. Mismo caso para los cuartos y las semifinales. La única instancia donde varía es en la final, que será disputada en una sede neutral a confirmar. Todos los duelos eliminatorios serán a partido único, tal como venía ocurriendo en las anteriores Copas de la Liga.

A diferencia del formato del Torneo Apertura, todas las instancias contarán con tiempo extra en caso de igualdad tras la finalización del tiempo regular, en caso de persistir habrá definición por penales.