Uno Entre Rios | La Provincia | Alergias

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Con la llegada de la primavera, aumentan los niveles de polen en el ambiente. Salud recuerda cómo prevenir y tratar las alergias de temporada

30 de septiembre 2025 · 13:29hs
Con la llegada de la primavera

Con la llegada de la primavera, aumentan los niveles de polen en el ambiente. Salud recuerda cómo prevenir y tratar las alergias de temporada
La alergia suele proliferar en primavera

La alergia suele proliferar en primavera, por la mayor presencia de polen en el aire

Con la llegada de la primavera, aumentan los niveles de polen en el ambiente, provocando síntomas como estornudos, picazón y secreción nasal en personas alérgicas. El Ministerio de Salud de Entre Ríos brinda recomendaciones para prevenir y aliviar estos síntomas y mejorar la calidad de vida de las y los pacientes.

El médico alergista y jefe del servicio de Alergia e Inmunología del hospital San Martín, Antonio Sánchez Segovia, explicó que "la alergia es una inflamación de la mucosa del árbol respiratorio, desde la nariz hasta los pulmones, y puede manifestarse también en la piel como urticaria o dermatitis".

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad.

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA porque no pudo llenar un salón?

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

Durante esta estación, el polen actúa como antígeno y provoca síntomas comunes como: estornudos, picazón en ojos, nariz y paladar, secreción nasal acuosa y, en algunos casos, crisis de asma en personas predispuestas.

Los principales alérgenos estacionales son los pólenes de árboles, malezas y gramíneas, siendo estas últimas las más frecuentes y severas. Su polinización comienza en septiembre y puede extenderse varios meses.

alergias de primavera.jpg
La alergia suele proliferar en primavera, por la mayor presencia de polen en el aire

La alergia suele proliferar en primavera, por la mayor presencia de polen en el aire

Medidas preventivas

  • Ventilar los dormitorios con cuidado.
  • Limpiar con trapo húmedo (evitar el polvo seco).
  • Reducir la cantidad de muebles y ropa expuesta.
  • Usar acolchados y almohadas hipoalergénicas.
  • Mantener ventanas parcialmente cerradas los días de viento.
  • Alergia.jpg
    Proliferan los casos de alergia por la humedad

    Proliferan los casos de alergia por la humedad

En cuanto al tratamiento, el profesional señaló que se suelen indicar antihistamínicos de segunda generación (como fexofenadina, desloratadina o cetirizina), que se administran una vez al día y tienen pocos efectos secundarios. En casos graves o persistentes, se pueden utilizar corticoides inhalatorios en spray por períodos limitados o la antigenoterapia. Este último es un tratamiento que consiste en administrar dosis progresivas del alérgeno para fortalecer el sistema inmunológico y reducir la dependencia de medicamentos.

Sánchez Segovia remarcó que los tratamientos siempre deben ser indicados por un profesional de la salud. Para identificar los alérgenos responsables, se utiliza el prick test, que consiste en colocar pequeñas gotas con distintos antígenos sobre la piel para observar la reacción. Este estudio se complementa con análisis de laboratorio, como la medición de los niveles de inmunoglobulina E (IgE).

Desde la cartera sanitaria se recuerda que, aunque la exposición al polen es inevitable al aire libre, mantener hábitos de higiene y seguir las recomendaciones médicas permite disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes alérgicos.

Alergias Recomendaciones prevención Primavera
Noticias relacionadas
Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

La comitiva de Javier Milei recorrerá el Parque Urquiza en Paraná junto a Andrés Laumann,  Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida y los aliados del PRO y UCR 

Javier Milei estará este viernes en Paraná

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

rechazan prohibir las jineteadas en oro verde: los caballos no son sujetos de derechos

Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos "no son sujetos de derechos"

Ver comentarios

Lo último

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

Ultimo Momento
Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

La Hendija abre sus puertas a La Ingobernable Belleza del Barro

La Hendija abre sus puertas a "La Ingobernable Belleza del Barro"

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

Policiales
Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Ovación
El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Atlético Paraná incorporó a un volante con pasado en Primera División

Atlético Paraná incorporó a un volante con pasado en Primera División

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

La provincia
Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA porque no pudo llenar un salón?

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Javier Milei estará este viernes en Paraná

Javier Milei estará este viernes en Paraná

Dejanos tu comentario